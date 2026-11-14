La rechazaron en el casting de King Kong por “fea” y se convirtió en la actriz más premiada de su generación

Con tres premios Oscar y ocho Globos de Oro en su haber y un sinfín de nominaciones, Meryl Streep se consagró como una de las mejores actrices de Hollywood. Sin embargo, al principio no fue todo color de rosa y, aunque con el diario del lunes pareciera ser algo imposible, la intérprete estadounidense fue rechazada en un casting por “fea”.

La intérprete estadounidense fue rechazada para King Kong por "fea" Captura YouTube

En 1976, una desconocida Meryl Streep de 27 años audicionó para la película King Kong. Al verla entrar en la oficina del edificio Gulf and Western en Nueva York, el productor italiano Dino De Laurentiis le dijo a su hijo (quien había propuesto a la actriz) en italiano: “¡Che brutta!" (“¡Qué fea!, ¿Por qué me traes esta cosa tan fea?“).

Lo que el productor no sabía es que Streep entendía perfectamente el idioma. Con total soltura, le respondió en italiano: “Siento que creas que soy demasiado fea para King Kong”.

Jessica Lange fue quien protagonizó King Kong en lugar de Meryl Streep

Lejos de dejarse intimidar por la humillación en plena oficina, la reacción de Streep dejó sin palabras tanto al productor como a su hijo, Federico De Laurentiis, quien había quedado fascinado tras verla actuar en una obra teatral en Nueva York y había insistido para que la consideraran como protagonista. Finalmente, el papel principal de Dwan terminó en manos de Jessica Lange, quien hizo allí su debut en la gran pantalla.

Con el paso del tiempo, la propia Meryl recordó aquel episodio con humor en distintas entrevistas televisivas, como en el ciclo británico The Graham Norton Show. Lejos de guardarle rencor, aseguró que el comentario le sirvió para confirmar que no encajaba en el molde tradicional de la “chica bonita” de Hollywood y que su camino debía construirse desde la versatilidad y la profundidad interpretativa.

Meryl Streep y una de las entrevistas en las que recordó su fracaso en la audición de King Kong

La revancha profesional no tardó en llegar. Apenas un año después de aquel fallido casting, en 1977, Meryl Streep debutó en el cine con un pequeño papel en Julia. En 1978, su participación en El francotirador (The Deer Hunter) le valió su primera nominación al premio Oscar, y tan solo doce meses más tarde, en 1979, alzó su primera estatuilla dorada como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en Kramer vs. Kramer.

Dustin Hoffman y Meryl Streep en Kramer vs. Kramer Archivo

A partir de ese momento, su carrera no dejó de estar relacionada con el éxito. A lo largo de más de cuatro décadas, acumuló el récord histórico de 21 nominaciones a los premios de la Academia, alzándose con el galardón en tres oportunidades: a la mencionada Kramer vs. Kramer se sumaron sus consagraciones como Mejor Actriz por La decisión de Sophie (1982) y La dama de hierro (2011), donde se puso en la piel de Margaret Thatcher.

Meryl Streep y sus estatuillas por Kramer vs. Kramer, La decisión de Sophie y La dama de hierro Archivo

Su capacidad camaleónica para dominar distintos acentos y transitar tanto el drama como la comedia musical la llevó a protagonizar clásicos inolvidables como Memorias de África, Los puentes de Madison, La muerte le sienta bien, El diablo viste a la moda y Mamma Mia!. A sus estatuillas del Oscar se suman múltiples Globos de Oro, premios Emmy y reconocimientos en los festivales más prestigiosos del mundo.

Hoy, aquella anécdota en el edificio Gulf and Western quedó registrada en la historia del cine como uno de los mayores errores de cálculo de un productor de Hollywood.