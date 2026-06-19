La reflexión de Sabrina Rojas sobre la infidelidad: “El ojo por ojo vale”

Sabrina Rojas volvió a sorprender al aire de Pasó en América (América TV) al abrir una ventana sobre aspectos muy personales de su vida amorosa. Mientras debatían sobre la situación de Mariela Prieto y el Turco García, en medio de rumores de crisis y especulaciones mediáticas, la conductora compartió una experiencia propia vinculada a las infidelidades y a la forma en que reaccionó frente a ellas.

Todo comenzó cuando en el programa se planteó el tema de las infidelidades dentro de una pareja. En ese contexto, Rojas reconoció sin vueltas: “Yo alguna vez me he vengado”. La revelación despertó la sorpresa de sus compañeros, por lo que decidió profundizar en la historia. Según explicó, después de haber perdonado varias veces situaciones de engaño, sintió que ya no tenía motivos para reprimir una reacción similar. “Cuando perdonaste tanto decís: ‘ay, tengo un crédito, ¿por qué me lo voy a reprimir? Si del otro lado no se lo reprimieron’”, sostuvo.

Sabrina Rojas recordó cómo reaccionó tras sufrir reiteradas infidelidades

La conductora explicó que su postura surgió como consecuencia de haber tolerado repetidas infidelidades. Incluso defendió la idea de una especie de equilibrio dentro de la relación. “Vos me metiste una, dos, tres. Una vez que te meto yo, sigamos. ¿O no?”, expresó durante el intercambio. Lejos de describirlo como un episodio aislado, aseguró que se trató de una etapa determinada de su vida y recordó que la situación salió a la luz.

Sabrina Rojas reveló qué hizo después de perdonar varias infidelidades (Captura: América TV)

A lo largo de la charla, Rojas también reflexionó sobre la lógica del “crédito” en parejas donde existieron engaños previos. “Si vos le metiste los cuernos a tu pareja, ¿vale un puntito con alguien? Vale. Vos me metiste una, dos, tres...”, insistió, dejando en claro que, en aquel momento, consideró comprensible su reacción frente a lo vivido.

Si bien la conductora no mencionó nombres ni precisó a qué relación hacía referencia, sus declaraciones cobraron especial repercusión debido a su conocida historia con Luciano Castro, con quien mantuvo una relación de diez años y dos de matrimonio. De todos modos, hoy parece tener una mirada diferente sobre el tema. “Ya estamos grandes, separémonos, ¿para qué nos vamos a meter los cuernos?”, concluyó, dejando entrever una postura más madura frente a los conflictos de pareja.