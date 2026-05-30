Sabrina Rojas contó por qué le gusta salir con José Chatruc: “Alguna vez me tenía que pasar”

Sabrina Rojas se encuentra en un gran presente tanto en el plano laboral, a punto de comenzar una nueva temporada de Pasó en América (América TV), como en su vida íntima, felizmente enamorada de José Chatruc. Pero esto no sería posible, según contó la propia actriz en SQP (América TV), si no fuera porque en el último tiempo todo pareciera haberse alineado.

“Ahora tengo un novio que vive en Capital”, comentó con una sonrisa a sus compañeros en uno de los programas en los que estuvo como conductora, en reemplazo de Yanina Latorre. Tras escuchar sus palabras, el panel de SQP no tardó en reaccionar y celebrar el dato. “Lo elegiste bien”, le señalaron.

Sabrina Rojas y José Chatruc ya se muestran sin problema en público (Foto: RSFOTOS)

Lejos de esquivar el comentario, la conductora coincidió sin dudarlo. “Lo elegí bien”, respondió. Y enseguida agregó una frase que reflejó la satisfacción que siente en esta nueva etapa sentimental. “Alguna vez me tenía que pasar”, completó, entre risas.

La confesión sentimental de Sabrina no es casualidad, y más para aquellos que conocen su pasado amoroso. Durante años, la actriz mantuvo relaciones en las que la distancia formó parte de la dinámica cotidiana. Uno de los casos más recientes fue su romance con el conductor Tucu López, quien residía en Beccar, partido de San Isidro. Esto implicaba constantes viajes entre distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para poder compartir tiempo juntos.

Sabrina Rojas y José Chatruc asistieron como novios a la función de prensa de Chat de Mamis Gerardo Viercovich - LA NACION

Antes estuvo en pareja con Luciano Castro, con quien construyó una familia y compartió muchos años de vida en un barrio privado de Pilar, localidad ubicada también en la zona norte del conurbano bonaerense. Esto habría generado que, entre los viajes, sus hijos y sus distintos trabajos en el teatro y la televisión, los encuentros sean aún más complicados.

Desde que Sabrina y José fueron captados en abril a los besos en un viaje relámpago a Punta del Este, ambos se volvieron inseparables. Desde entonces disfrutan de salir a eventos, tener citas y compartir la mayor parte del tiempo que tienen libre juntos. Otro detalle es que ambos parecen haber querido preservar totalmente su intimidad, por lo que son pocas las imágenes que comparten juntos en sus respectivas redes sociales.