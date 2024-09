La revelación de Carmen Electra sobre Baywatch: “Me obligaban constantemente”

Escuchar

Cuando se habla de éxitos televisivos de la década de 1990, es imposible no mencionar a Baywatch, conocida en Latinoamérica como Guardianes de la Bahía. Esta serie, que seguía la vida de los socorristas en las playas de Santa Mónica y Honolulú, dejó una huella imborrable en la cultura pop. Fue el trampolín al estrellato para figuras como David Hasselhoff, Pamela Anderson y Carmen Electra, entre otros. No obstante, detrás de cámaras, la realidad no siempre fue tan brillante como las playas que aparecían en la pantalla.

Tara Leigh Patrick, más conocida como Carmen Electra, quien interpretó a Lani McKenzie, reveló aspectos menos conocidos de su experiencia en la popular serie. En una entrevista relacionada con el estreno del documental After Baywatch: Moment in the Sun en Apple TV, la actriz y modelo habló sobre las presiones que enfrentó durante su tiempo en el programa.

El elenco de Baywatch Foto Instagram @carmenelectra

Carmen Electra contó los difíciles pedidos que recibió detrás de cámara en Baywatch

A pesar de que Carmen Electra es recordada como uno de los íconos de Baywatch, su tiempo en la serie no estuvo exento de dificultades. La actriz de 52 años reveló que recibió comentarios de los productores que la instaban a bajar de peso. “Nunca me pesaron, pero me decían que estaba demasiado pesada. Ahora, mirando hacia atrás, sé que no era cierto”, explicó en una entrevista con Extra. “Tienes que perder algunos kilos”, recordó la modelo respecto de los pedidos que recibía por parte de algunos productores. “Me obligaban constantemente”, agregó.

A pesar de las presiones que enfrentó, aseguró que también guarda buenos recuerdos de su tiempo en Guardianes de la Bahía. En ese sentido, mencionó que disfrutó de muchas de las experiencias que vivió mientras filmaba la serie, como aprender a hacer tandem surfing. “Estaba haciendo cosas que nunca pensé que podría lograr”, comentó.

También explicó que, a pesar de todo, aún se siente conectada con su personaje y con la serie en general. “Todavía corro a cámara lenta para la gente, se ha convertido en algo mundial”, expresó entre risas, refiriéndose a una de las escenas más icónicas de la serie. Además, reveló que aún guarda su famoso traje de baño rojo, que tiene enmarcado como un recuerdo de esos días.

La serie que lanzó la carrera de Carmen Electra, entre otras celebridades, fue emitida desde 1989 hasta 1999 Foto Instagram @carmenelectra

La vida de Carmen Electra después de Baywatch

Tras su participación en la exitosa serie televisiva, Carmen Electra continuó su carrera en el entretenimiento y exploró diferentes facetas. La actriz también incursionó en OnlyFans. En una entrevista con People, comentó que unirse a esa plataforma de contenido para adultos fue una “decisión natural”, ya que le permite tener el control total sobre las cosas que sube y conectarse con sus fanáticos de una manera más íntima.

“Por una vez, tengo la oportunidad de ser mi propia jefa y tener mi propia visión creativa”, explicó. Esta nueva etapa en su carrera le ha permitido mostrar una faceta diferente de sí misma, lejos de las presiones que enfrentó en la popular serie.

La serie documental que cuenta con la exclusiva participación de Carmen Electra ya se encuentra disponible en Apple TV Foto Instagram @carmenelectra

Un documental que revela la verdad detrás del éxito

El reciente estreno del documental After Baywatch: Moment in the Sun ha permitido a los fanáticos de la serie conocer una nueva perspectiva de lo que realmente sucedía detrás de cámaras. A través de entrevistas y material inédito, la producción muestra los altibajos que enfrentaron los actores durante el éxito de la serie.

Además de Carmen Electra, otras estrellas como Nicole Eggert, David Chokachi y Alexandra Paul compartieron sus experiencias en este programa que marcó una era. Guardianes de la Bahía se emitió originalmente entre 1989 y 1999. Aunque terminó hace más de dos décadas, su legado sigue vivo.

