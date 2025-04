El impacto en el rating de Viviana Canosa y sus acusaciones contra Lizy Tagliani

El viernes pasado, Viviana Canosa hizo una fuerte acusación pública contra Lizy Tagliani. Todo comenzó cuando Marcela Tauro visitó a Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, previo al debut de Infama, y le preguntaron por la conductora de La peña de morfi. Consultada por la panelista de LAM, la periodista contó lo sucedido con su expareja: “Con Lizy pasó lo que se supo en ese momento. Lo que me dolió fue que ella había sido compañera mía, teníamos muy buena relación. Nos juntábamos a comer y salíamos a los boliches. Me molestó que le escribiera por Instagram a mi pareja de ese entonces. Soy una mujer grande y trabajo en este medio, tonta no soy; si yo lo expongo es por algo”.

Esta intervención, que podría haber quedado como uno de los tantos cruces mediáticos de la farándula, despertó un torbellino de declaraciones en contra de Tagliani que la dejaron en el ojo de la tormenta. Viviana Canosa, al escuchar el testimonio de Tauro, repetido en LAM, le envió un contundente apoyo. Al día siguiente, la conductora hizo un fuerte descargo en Viviana en vivo, en donde acusó a la peluquera de haberle robado dinero de su casa, en la época que trabajaban juntas en canal Nueve. “Tenía un vestidor hermoso lleno de cosas muy valiosas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me iba desapareciendo, un montón de cosas que me iban desapareciendo. Un día abrí la ducha como que me fui a dar un baño, me puse la bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi como la señora Lizy Tagliani estaba robando plata de mi cartera, tironeando. Le pedí que se fuera de mi casa y le dije: ‘Nunca voy a entender por qué me estás robando’”, declaró en su programa de eltrece.

Lizy Tagliani ayer, en La peña de morfi

Durante el fin de semana, el conflicto se potenció porque en el arranque de La peña de morfi, que promedió 4,8 puntos, su conductora recogió el guante y le contestó a Canosa sin nombrarla: “Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje. Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que soy así. Quizás puedan pensar que fingí todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando a la misma gente, los mismos amigos, los que me acompañan”, se justificó Lizy. Más tarde, en el debut de Infama, que fue lo más visto de América con un promedio de 1.5, Marcela Tauro fue lapidaria: “Qué buena actriz. No lo había visto. La gente tiene que analizar y ver por qué los famosos nos venden cosas que no son. Se separan de uno y al otro día ya tienen otra pareja. ¿Qué? ¿Se les va el amor de golpe? Entonces no estaba tan enamorado de uno. No lo digo solo por ella, ¿eh?”, dijo sobre las palabras de la humorista, además de profundizar en el episodio que vivió su expareja, Martín Bisio, con la peluquera.

Este lunes, el tema fue una suerte de cadena nacional en casi todos los canales: tres famosas, acusaciones cruzadas, la fórmula perfecta para que estallara el escándalo. Desde la mañana temprano los programas magazine y de espectáculos se ocuparon del tema. A la Barbarossa lideró la franja con un pico de 5.9 puntos, con la cobertura de la actualidad. Brevemente su conductora se refirió al episodio. Georgina fue una de las pocas que se animó a cuestionar a Canosa. “Son cosas que, si pasaron, sucedieron hace cinco mil años. No podés ensuciar a una persona diciéndole ‘sos una ladrona’. Es muy feo esto, no se hace. Me enoja que la ensucien así. Me parece muy desagradable lo que dijo Viviana”, dijo más tarde en Intrusos, que llegó a un pico de 4,4 puntos y se ubicó por momentos segundo en la franja.

Viviana Canosa volvió a decir que llevará sus acusaciones a la Justicia Captura de pantalla

ElTrece también dedicó varios de sus programas a repasar las repercusiones de la pelea. Mujeres argentinas, de María Belén Ludueña con el periodista Lucas Bertero en el piso, testigo de aquella época, llegó a un pico de 2.5 y Puro show, que contó con la palabra de Leo Alturria, ex de Tagliani, alcanzó los 3,7 puntos.

Los profesionales de siempre también se ocupó del tema que los llevó a tener una marca máxima de 3,2. Pero el plato fuerte de la tarde fueron las nuevas declaraciones que Viviana Canosa hizo en un encendido descargo, de casi una hora, en el que habló de Lizy, Costa, Marcelo Corazza, la denuncia que le hicieron a dos exparticipantes de Gran Hermano por una polémica promoción en redes sobre una propuesta laboral para mujeres de entre 18 y 22 años en Rusia y apuntó duro contra Telefe. Viviana en vivo arrancó con un piso de 3.4 y llegó a un pico de 5,9 puntos, la marca más alta del ciclo desde su debut.

Canosa involucró a Tagliani en supuestas fiestas de famosos en las que habrían participado menores de edad e incluso dio a entender que podría estar ligada a la causa que enfrenta Marcelo Corazza, exganador de Gran Hermano, acusado de integrar una banda que reclutaba jóvenes para su explotación sexual. “El viernes decidí hablar, porque quería sacarle la careta a Lizy. Para mí ella es un lobo con piel de cordero. No encontraba el momento para contar todo lo malo que me hizo. Y no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo”.

Además, la conductora adelantó que toda la denuncia la llevaría a la Justicia: “Primero voy a arrancar con la historia, ya no de amistad, pero después el tema se pone muy heavy y yo este miércoles, ya lo arreglamos recién con mi abogado, voy a estar en Comodoro Py para contar todo lo que digo acá, porque a mí hay temas que me irritan profundamente. Y, por supuesto, los que más me irritan, además de la deslealtad y la ingratitud, son los temas de los menores. Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia”.

Muchos son los rumores que hay alrededor de Lizy Tagliani y su continuidad al frente de La peña de morfi, programa que había encontrado una estabilidad, tras los golpes que recibió por las denuncias contra Jey Mammón y Jesica Cirio. Este escándalo que comenzó con un simple recuerdo de Marcela Tauro, terminó revolucionando a toda la televisión y, sin lugar a dudas, tendrá un final que por ahora es incierto.

