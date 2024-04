La revelación de Manzana en medio de las especulaciones por Furia que podría desatar un escándalo

Escuchar

Tras la repentina salida de Juliana Scaglione de la casa de Gran Hermano (Telefe) para realizarse estudios médicos, diferentes especulaciones tuvieron lugar en la casa más famosa del país. Todo se dio cuando la jugadora más popular de esta edición recibió unos resultados negativos que preocuparon a los profesionales que la asistieron.

La revelación de Manzana en medio de las especulaciones por Furia que podrían desatar un escándalo

De esta manera, el conductor del programa, Santiago del Moro, comunicó que la jugadora debía salir para ampliar sus estudios. Así fue como, esta mañana, Furia abandonó momentáneamente la casa. Sin embargo, a las pocas horas regresó.

Pero muchas personas, sin cuestionar los motivos de salud por los que la participante debía retirarse del aislamiento, comenzaron a especular sobre la información que podría obtener ella estando afuera y, sobre todo, con cómo sería el protocolo de salida para evitar que se le filtre información. En esa misma línea, esta mañana se viralizó en redes sociales un video de Federico “Manzana” hablando de una supuesta salida de él de la casa.

“Me levanté muy temprano, tipo deben haber sido las 7 de la mañana. Gran Hermano me llamó y me dijo que me prepare, que me iban a abrir las puertas e iba a salir. Ahí mismo me bañé, me cambié y salí”, le contó en una charla en el patio a Zoe. Allí, la hermanita le preguntó al cantante si le habían vendado los ojos. Pero lo que preocupó a los seguidores fue la reacción del jugador, quien negó con la cabeza la respuesta.

Inmediatamente, la trasmisión se cortó y la cámara apuntó a otro sector, por lo que la conversación se perdió. Si bien muchos asegura que Manzana tiene un trato especial por parte de la producción, otros creen que la historia de él era ficticia.

Además, algunos especularon que con lo que dijo se refirió a la vez que el jugador padeció un fuerte dolor en sus genitales, hecho que lo llevó a ser controlado por los médicos en más de una oportunidad.