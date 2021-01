Dwayne Johnson tuvo un gesto de gratitud con Bruno, la persona que lo cuidó cuando tenía 15 años Crédito: YouTube Turnbuckle Times

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2021 • 14:05

"Lo que das vuelve y multiplicado", reza un dicho popular sobre las buenas acciones en la vida. Así las cosas, el actor Dwayne Johnson (48), más conocido como "La Roca", sorprendió al hombre que lo cobijó cuando era un adolescente y le regaló una lujosa camioneta.

Mucho antes de convertirse en el actor de Hollywood mejor pagado y de protagonizar cientos de películas de acción, como la saga Rápido y Furioso, GI Joe y La Momia, Dwayne Johnson debió atravesar una infancia difícil. Pero gracias a la guía de un buen hombre, supo esquivar la calle y las drogas, ingresar en el mundo de la lucha libre y abrirse paso en la actuación. Hoy, más de 30 años después, "La Roca" tuvo un gesto para decirle 'Gracias' a esa persona tan importante en su vida.

Cuando era apenas un niño, Johnson y su madre fueron desalojados de su casa en Hawaii. Abandonado por la mujer que lo trajo al mundo, "La Roca" debió mudarse a la parte continental de Estados Unidos para vivir junto a su padre, el luchador Rocky Johnson. Pero lejos de ser una experiencia gratificante, la convivencia no resultó y en menos de lo que imaginaba se encontraba nuevamente a la deriva.

En ese contexto fue que Johnson conoció a Bruno Lauer. Días atrás, "La Roca" se acercó hasta el trabajo de su tutor, donde recordaron anécdotas de esos tiempos difíciles para el hoy exitosísimo actor. "Recuerdo que Dwayne me dijo: 'Este adicto me vende su auto a 80 dólares'. Y lo dije: 'Le damos hoy los primero 40 dólares y al otro día le damos los otros 40'. Sabíamos que no lo íbamos a ver más. Así fue que compró su primer auto. Salimos a la ruta y del asiento de atrás se despertó otro a quien le tuvimos que pedir que se bajara", recuerda entre risas "Downtown Bruno", apodo cariñoso de Lauer.

El momento en el que Dwayne "La Roca" Johnson sorprende a Bruno, su tutor en la adolescencia, su amigo de toda la vida. Crédito: YouTube Turnbuckle Times 05:51

Video

Pero después de los recuerdos de antaño, fue el propio Johnson quien tomó la palabra. Y así fue que a modo de agradecimiento por haberlo cobijado en su humilde hogar, por haberlo cuidado y guiado, por haber sido un padre sustituto, quería hacerle un pequeño presente. "Este es tu nuevo vehículo", le dijo "La Roca" mientras señalaba una lujosa camioneta Ford F-150 color negra.

Sin palabras, visiblemente emocionado, Bruno y Johnson se fundieron en un abrazo. Antes de despedirse y de la foto de rigor para que el momento quede documentado, el hombre le expresó, una vez, su cariño: "Te amo, no por la camioneta, sino por lo que sos como persona".