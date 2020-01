Murió el emblemático luchador Rocky Johnson, padre de Dwayne "La Roca" Johnson

Rocky Johnson en sus años de gloria. Crédito: WWE.

Wayde Bowles, mejor conocido por su nombre artístico Rocky Johnson murió el pasado miércoles a sus 75 años. El luchador profesional de catch cobró popularidad en los 80, época en la que conformó una dupla de ensueño arriba del ring junto a su amigo Tony Atlas.

En 1983, "Soul Man" Johnson y Atlas se consagraron campeones por parejas de la WWF (Federación Mundial de Lucha, por sus siglas en inglés) convirtiéndose en el primer equipo afroamericano en conseguirlo en la historia. Luego de su retiro, el canadiense se dedicó a entrenar a su hijo Dwayne Johnson, a quien introdujo al mundo de la lucha.

Rocky Johnson peleó contra el racismo en el mundo de la lucha profesional. En una entrevista brindada a The Hannibal TV en el año 2017, recordó: "Me mantuve en forma y nunca participé de las cosas que hacían en el Sur. Querían azotarme en televisión, como solían hacer con los esclavos. Dije, 'no, entré como atleta y me iré como atleta'. Y por eso me respetaban".

Gracias a su apoyo y exigente entrenamiento, su hijo Dwayne pasó de ser conocido como Rocky Maivia (tomando el apellido de su abuelo materno, también luchador) a "La Roca", apodo que mantiene hasta el día de hoy. Gracias a su exitosa carrera como luchador, Dwayne Johnson pasó del cuadrilátero a Hollywood sin escalas. Su primer protagónico fue en la película El rey Escorpión, papel por el que le pagaron 5,5 millones de dólares.

"Te voy a entrenar al 150 por ciento", le advirtió Rocky Johnson a su hijo cuando éste demostró interés en su profesión. "Fui duro con él. Pero nunca se rindió", recordó el emblemático luchador. Fue su hijo quien lo introdujo en el año 2008 al Salón de la Fama de la WWE.