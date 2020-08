Dwayne Johnson es, nuevamente, el actor mejor pagado de Hollywood

Dwayne Johnson, el actor que ya está acostumbrado a liderar el listado de los intérpretes mejores pagos de la industria del cine en EEUU Fuente: Archivo - Crédito: Joel C Ryan/Invision/AP

Dwayne Johnson, The Rock, se convirtió, por segundo año consecutivo, en el actor mejor pagado de la industria del cine, gracias a haber recaudado 87,5 millones de dólares en los últimos doce meses. Según detalló la publicación especializada norteamericana Forbes, el actor encabezó el top ten masculino de 2020-el listado de las mujeres mejor pagadas será dado a conocer el mes próximo-, gracias a entre otros proyectos su compromiso con Netflix por su papel en el film de acción Red Notice, que llegará a la plataforma en 2021 y que le reportó 23,5 millones de dólares de salario. No es la primera vez que el exmúltiple campeón de lucha libre de la WWE queda en lo más alto de la nómina: ya fue el mejor pagado por primera vez en 2016, y el año pasado lideró la lista con 89,4 millones de dólares.

Si bien Forbes aclara que las cifras que reporta son en bruto, sin deducción de impuestos o costos de representación, queda claro que para los grandes estudios "La Roca" es sinónimo de éxito y por eso no le falta empleo. Entre sus últimos films se encuentran los taquilleros Rápidos y furiosos y Jumanji: El siguiente nivel; la serie Ballers y su programa de pruebas deportivas Titan Games.

Detrás de Johnson figura Ryan Reynolds, que embolsó 71,5 millones de dólares, de los cuales 20 también son por participar de Red Notice. Le siguen Mark Whalberg, con 58 millones; Ben Affleck, con US$ 55 millones; y Vin Diesel quinto, con US$ 54 millones.

El único entre los mejores pagados que no trabaja en los Estados Unidos es el indio Akshay Kumar, que con 48,5 millones de dólares ganados se erigió como el mejor pagado de la inmensa industria de Bollywood y quedó sexto en el top ten de todo el mundo.

El listado de los diez primeros puestos lo completan Lin-Manuel Miranda, con US$ 45,5 millones; Will Smith, con US$ 44,5 millones; Adam Sandler, US$ 41 millones; y Jackie Chan, US$ 40 millones.