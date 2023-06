En fotos: así fue el paso de Silvina Luna por Gran Hermano 2001

escuchar

Silvina Luna atraviesa uno de los momentos más difíciles y complejos de su vida. Si bien hace cuatro meses se supo que necesitaba un trasplante de riñón, su situación empeoró en los últimos días y actualmente se encuentra internada en terapia intensiva y sus amigos y colegas se unieron para pedir por su salud. La modelo lleva más de dos décadas en los medios, donde hizo un poco de todo. La gran oportunidad de su vida le llegó de la mano de Gran Hermano, allá por 2001. Es una de las figuras que salió del reality y supo cómo, con el paso del tiempo, mantenerse cerca de las cámaras. Gracias a su talento y su personalidad, hoy, mientras lucha por su vida, la artista recibe el cariño de sus fans y seguidores.

Gran Hermano es desde sus inicios una ventana directa hacia la exposición y a una fama repentina, que muchas veces también es efímera. A lo largo de las diferentes ediciones, algunos participantes se corrieron del ojo público y continuaron sus vidas lejos de los medios. Pero, también estuvieron aquellos que se abrieron paso en la industria, perduraron y encontraron su propio lugar. Una de ellas fue Silvina Luna, que si bien hasta el día de hoy la recuerdan por participar en el reality, supo desarrollarse como modelo, actriz y bailarina.

Silvina Luna durante su paso por Gran Hermano en 2001 (Foto: Captura de YouTube)

Luna participó de la segunda edición de Gran Hermano, que se realizó en 2001 y tenía como conductora a Soledad Silveyra. Tenía solo 21 años y se convirtió en una de las personalidades más fuertes de la casa. Si bien fue la séptima eliminada, también fue la más votada en el repechaje y reingresó a la casa. Su segundo round fue a todo o nada y, gracias a su juego y al cariño del público, logró llegar a la gran final. La rosarina se midió cabeza a cabeza con Roberto Parra, quien, finalmente, se consagró como ganador.

Roberto Parra ganó Gran Hermano 2001 y Silvina Luna salió segunda (Foto: Captura de YouTube)

A pesar de no ganar, la modelo supo hacer carrera en el medio y nunca ignoró que su puerta de acceso a la fama fue el reality show. “Todo lo que construí fue gracias a Gran Hermano. Fue un primer envión. Uno no puede renegar de lo que fue y es parte de lo que soy ahora también”, dijo en 2015, durante una entrevista que hizo con el ciclo radial Por si las moscas de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Silvina Luna con Mariano Peluffo tras salir de la casa de Gran Hermano (Foto: Captura de YouTube)

Pasaron 22 años desde que la exparticipante de El hotel de los famosos dio sus primeros pasos en la televisión. Hoy, a sus 43 años, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Todo comenzó en 2010, cuando se realizó una cirugía estética con el cirujano plástico Aníbal Lotocki: el profesional le hizo una liposucción y mezcló su grasa con metacrilato para inyectársela en los glúteos. La intervención fue para “mejorar su apariencia”, según ella misma contó, pero las cosas no salieron bien y en los años siguientes sufrió las consecuencias de una mala praxis.

Durante la última década, Silvina le hizo frente a su delicado estado de salud, que empeoró considerablemente en los últimos días. En febrero, se hizo público que estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para un trasplante de riñón. Por esa cirugía que se realizó con Lotocki en 2010, sufrió una intoxicación por metacrilato, ya que la sustancia ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real.

Actualmente, la modelo se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano, donde realiza su tratamiento de diálisis. “Está sedada y está con respirador. Está acompañada por su hermano y por la gente que la quiere”, indicó Ángel De Brito el martes por la noche en LAM (América). Este miércoles en tanto, la Andrea Taboada contó que la modelo ingresó por guardia con su hermano el 13 de junio y desde el 14 está internada: “Se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para trasplante renal. Y está intubada”.

La familia de Silvina Luna hizo un pedido de donantes de sangre

Por su parte, los familiares de Silvina Luna difundieron un pedido de donantes de sangre para el área de hemoterapia del Hospital Italiano. Los turnos se sacan vía WhatsApp al 1131355354 o a través del mail: info.hemoterapia@hiba.org.ar. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 15.30 y sábados de 7.30 a 11.30 en Perón 4250, Almagro.

LA NACION