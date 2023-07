Wanda Nara: “Estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan”

escuchar

Tras la internación de Wanda Nara y el hermetismo sobre su estado de salud, la conductora de MasterChef realizó una publicación en Instagram este lunes por la tarde, para dar detalles sobre su cuadro de salud. En cuestión de minutos, su aparición en las redes sociales generó miles de likes y comentarios.

“El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, dice en su posteo, que acompañó con una selfie tomada en un auto.

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, sumó, en referencia a la confirmación de un supuesto diagnóstico que Jorge Lanata dio en su ciclo radial Lanata sin filtro.

“Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, finaliza la publicación de Wanda.

La última aparición pública de la empresaria y conductora fue en la ceremonia de entrega de los Martín Fierro, el domingo 9, cuando ganó el premio en la terna revelación por su labor como jurado en ¿Quién es la máscara? (Telefe). Tres días después, fue ingresada en el sanatorio Los Arcos y desde entonces se aguardaba alguna información oficial acerca de su estado de salud.

No parece casual que Wanda decidiera expresarse públicamente este lunes, a pocas horas de que se emitiera en el ciclo televisivo Corta por Lozano (Telefe) una entrevista que la conductora Verónica Lozano grabó hace dos semanas con Wanda. El anuncio de la entrevista generó mucha expectativa y la propia conductora tuvo que aclarar este fin de semana, vía Twitter, que el material fue grabado antes de la internación de Wanda y que cuenta con su visto bueno. “Con respecto a la nota que emitiremos el lunes en Cortá por Lozano con Wanda en el diván, es una nota que pautamos cuando fui a MasterChef. Dicha nota la hicimos hace diez días y saldrá al aire con autorización de ella”, explicó.

El círculo íntimo que acompaña a Wanda

El círculo íntimo de la empresaria decidió mantener un estricto silencio en redes. Ese hermetismo fue roto por su actual marido, Mauro Icardi, que decidió el domingo al mediodía publicar una serie de fotos junto a su esposa de la cena que compartieron durante la entrega los premios Martín Fierro; acompañó la galería de imágenes con el emoji de un corazón y el de una leona. Este lunes, compartió en sus historias una romántica foto con Wanda abrazados, tomada fuera de su casa en el barrio cerrado Santa Bárbara, con un breve de saludo: “Buenos días”.

Mauro Icardi publicó algunas fotos junto a su pareja en señal de contención https://www.instagram.com/mauroicardi/

Zaira Nara arribó este lunes desde Ibiza, isla española en la que se encontraba de vacaciones, para acompañar su hermana Wanda. Y, aunque evitó dar precisiones acerca del estado de salud de la conductora de MasterChef, la modelo se refirió al momento de “incertidumbre” que atraviesa su familia y solicitó discreción y respeto.

“¿Cómo estás atravesando este momento?”, preguntó el movilero de Intrusos en el Espectáculo que la esperaba en la sección de arribos del Aeropuerto de Ezeiza. “Como se puede... Vine para acompañar. A la distancia se hace todavía más difícil toda esta incertidumbre que hay. Voy a ocupar el rol que mi hermana quiera que ocupe” , dijo, angustiada. “Wanda está bien”, dijo luego esbozando una sonrisa. “Pero estamos entre todos bancando porque hay muchos chicos de por medio. Se dicen un montón de cosas de más. Está bueno que en estos casos se pongan en la situación del otro, que piensen en cómo le gustaría que se manejen las cosas si a un familiar le pasara algo”, finalizó. Luego, la modelo se subió a un auto y se retiró del lugar.

Zaira, incondicional de Wanda, viajó desde Ibiza para acompañar a su hermana

Otro arribo intempestivo fue el de Maxi López, que llegó al país el domingo alertado por la internación de su exesposa. “Voy a llegar ahora a casa para verlos a ellos”, dijo en referencia a los tres hijos que tuvo con la empresaria, Valentino, Constantino y Benedicto. “Me voy a quedar lo que sea necesario”, respondió escuetamente cuando le preguntaron cuánto se extendería su estadía. Más tarde, en su cuenta de Instagram, publicó imágenes de los niños compartiendo una tarde de fútbol junto a él.

Maxi Lopez viajó a la Argentina para cuidar a sus hijos e interiorizarse de la salud de Wanda Nara

Por su parte, el jueves, el padre de la empresaria, Andrés Nara, confirmó que había recibido el alta cuando asistió al sanatorio porteño para visitarla. Es sabido que el mediático no mantiene una relación estrecha con su hija mayor y, de hecho, fue duramente cuestionado por iniciar un raid por distintos programas televisivos para hablar sobre las especulaciones alrededor de la salud de Wanda.

