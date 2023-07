El rotundo cambio de look de Tini Stoessel que revolucionó la redes: “Cada día más parecida a la Sirenita”

escuchar

La cantante argentina, Tini Stoessel, se encuentra en Madrid, España, en el medio de su gira de conciertos. Luego del show en Murcia, sorprendió este martes a sus más de 20 millones de seguidores en Instagram con una foto en la que se la ve con un contundente cambio de look.

La nueva ola de artistas jóvenes traen consigo un bagaje de cambios tanto en lo musical como en lo estético. Tini Stoessel, quien es una de las exponentes de la música pop actual, demostró su versatilidad a lo largo de los años a la hora de cambiar de outfits, estilos y colores en su cabello. Esto la convirtió en uno de los íconos de la moda y que muchas fanáticas estén atentas a sus nuevas propuestas.

El nuevo look de Tini Stoessel Instagram: @tinistoessel

Esta tarde, Tini Stoessel compartió una publicación en Instagram en la que se la ve posando con su pelo colorado, un color que no había utilizado hasta el momento y que despertó miles de comentarios de halagos por este rotundo cambio.

Al resto del outfit lo completó con un top blanco que dejó su abdomen al descubierto y que denota el excesivo calor que se vive en Madrid en esta época del año. También llevaba puesto un jean, una cartera negra de cuero y una campera de cuero en la mano. Detrás de ella se ve un taxi y varios edificios clásicos de la ciudad.

En la publicación, Tini puso un emoji de corazón rojo, y superó el medio millón de likes rápidamente. Su madre y su hermano fueron los primeros en comentar: “Mi bombón de maní con chocolate”, le puse la madre y su hermano simplemente un: “Tinita”.

Compararon el nuevo look de Tini Stoessel con La Sirenita Twitter

Sus fanáticos alrededor del mundo se llenaron de elogios a la artista argentina: “No es joda cuando decimos que todo te queda bien”, “Cada color que hacés siempre te queda hermoso”, “La Sirenita Argentina”, “Viste cuando tenés una cara sagrada y hagas lo que te hagas, te queda perfecto? Bueno, así es Tini, sacada en Diosa”, “No bueno, explicame como hacés para que todo te quede bien porque no lo entiendo”, fueron algunos de los comentarios con más likes.

En Twitter una fanática lo llevó más allá y le escribió: “Tini cada día es más igual a la Sirenita”. Debajo compartió la foto del nuevo look y de Ariel, el personaje de Disney. Otra usuaria hizo un compilado de todos los looks que se hizo la cantante en los últimos años y escribió: “No importa el color del cabello, absolutamente todo le queda bien a Tini”.

Los cambios de look de Tini Stoessel Twitter

Cabe destacar que esta gira es muy especial para la artista, ya que en diálogo con El País, declaró que no atravesaba su mejor momento personal. “Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales”, señaló.

En el medio de toda esta gira, fue sorprendida por un mensaje de su colega Alejandro Sanz luego de haberle hecho un homenaje cantando “Corazón partío”. El español, quien atravesó una situación similar a principio de año, le dedicó unas emotivas palabras y Tini Stoessel no pudo contener las lágrimas de emoción.

LA NACION