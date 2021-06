La sorprendente reacción de Nicole Neumann al ser increpada por la expareja de su novio

Nicole Neumann confirmó su romance con José Manuel Urcera, el piloto de Turismo Carretera, y se convirtió en el centro de atención durante los últimos días. Pero esa no fue la única razón por la que la modelo fue noticia durante la semana que pasó: además, Neumann protagonizó un cruce con la expareja del deportista. Y, según contó Marcela Baños en Intrusos, el encuentro no habría sido nada feliz.

Aunque el romance entre Urcera y Neumann recién comienza, ya tiene escándalos públicos. “El sábado fueron al mercado, apareció la ex del piloto, Micaela Álvarez Cuesta. Ella les dijo de todo”, relató Baños en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por América. “Nicole no entendía nada. Los insultó a los dos. Porque si ella sigue enamorada, enganchada, con él, le duele verlo con Nicole Neumann. Ella es una chica importante, de una familia conservadora de Neuquén”, agregó la panelista.

La reacción de Nicole Neumann cuando la expareja de su novio la increpó - Fuente: América

Luego de que el rumor se difundiera en los programas de espectáculos, la expareja del automovilista se comunicó con Baños. “Hola, Marcela, soy Micaela, sé que hablaron de mí en el programa en el que estás y quería decirte que la información que diste no es correcta”, le escribió la mujer. “Yo no insulté a nadie, simplemente le pregunté a mi exnovio si le había comentado a la señora con la que está saliendo que nos vimos un día antes de que llegue. Nada más”, aclaró en un mensaje que la periodista leyó al aire.

A continuación, Baños reveló que, en el tenso momento que atravesó con su flamante pareja, la reacción de Neumann fue totalmente inesperada. “Lo que ella [Micaela] me dice, es que la quieren hacer quedar como una persona que no es, por eso quiso aclarar la situación”, dijo. “Dice que a Nicole no le dijo nada, que lo encaró a él. Después, cuando le pregunté qué hizo Nicole, me dijo ‘ella se reía’. Ella le cree a él”, cerró.

