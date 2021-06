La angustia de Micaela Álvarez Cuesta, la ex del novio de Nicole Neumann: “Me decía que nunca saldría con una famosa”

Micaela Álvarez Cuesta, expareja del piloto de automovilismo José Manuel Urcera, quien empezó un romance con Nicole Neumann, rompió el silencio. En su primera aparición pública, la joven se refirió a la relación iniciada por su exnovio con la modelo y reveló detalles de sus seis años de vínculo amoroso con el deportista.

En una entrevista con el programa Intrusos, Álvarez contó una de las últimas conversaciones que mantuvo con Urcera los días previos a que el piloto se viera con Neumann en Neuquén. “Nos vimos la noche anterior y le digo: ‘Manu, explicame un poco esto, ¿es verdad lo que está saliendo en la tele?”.

Y agregó: “Él me negó conocerla. Optó por mentirme, pero yo me di cuenta de que ella estaba acá [en Neuquén] antes de que sepan todos ustedes [en referencia a la prensa]. Tengo un instinto femenino que me llevó a darme cuenta. Sabía dónde estaban, dónde los podía encontrar y quería verlo con mis propios ojos para que la mentira se terminara”. Por esa razón, decidió cruzarse con ellos mientras paseaban por la ciudad patagónica.

“Vivo en el mismo barrio que su familia y ellos iban en el auto. Nos cruzamos de frente. No fue grato, pero me servía para poder cerrar este ciclo y dar un paso al costado. Ninguno de los dos me dijo nada, a ella no me dirigí, con ella no tengo ningún tipo de problema, no tiene nada que ver en esto. No me puedo embroncar con nadie que no sea con él porque él es el único responsable de esta situación”, explicó después.

Tras ello, Micaela reveló cuál fue la reacción de Neumann en ese momento: “Atinó a reírse o a gesticular una sonrisa de ‘qué gracioso esto’, pero la entiendo porque estaba acompañada por él y habrá dicho: ‘Yo soy la que estoy acá'. Luego él como que quería adelantarse para seguir de largo y evitar la situación, pero no pudo porque yo estaba adelante, las calles son muy chiquitas, no había forma de escaparse. Viví un momento horroroso en el encuentro y le dije a Nicole que la noche anterior había estado conmigo. Le dije a él: ‘¿le contaste que nosotros... el sábado...?’ No hacía falta la mentira. Le pregunté si ella estaba al tanto de esta dualidad”. Luego la joven contó que le escribió un mensaje a Neumann, del que no recibió respuesta, disculpándose por el momento vivido.

Según sus palabras, el piloto habría negado “sistemáticamente” conocer a la ex de Fabián Cubero. “Intuyo que empezaron a frecuentarse en abril, lo cual me deja más tranquila porque fue cuando tomé distancia y me vine a Neuquén. Yo vivía con él en Buenos Aires, vivíamos juntos desde el año pasado en su casa, estábamos todos el día juntos. Y él a fines de marzo tuvo coronavirus y yo estuve con él acompañándolo, llevándole la comida”.

Rodrigo Lussich le preguntó a la joven qué atributos de Nicole Neumann pudieron atraer al piloto. “Manu me dijo en marzo: ‘¿vos crees que yo me puedo enamorar de ella? Yo nunca en la vida saldría con una persona famosa, nunca en la vida formaría algo con alguien del medio’. Pero hoy, después de todos estos hechos, me da a entender que él tiene otro tipo de interés, puede pasar que la conoció y se enamoró”, opinó.

Micaela Álvarez (27) y Manuel Urcera (29) tuvieron una relación de seis años, minada de rumores de infidelidad y de idas y vueltas. “No es la primera vez que me pasa, pero él siempre me negó todo. Los rumores corren en Neuquén, que es muy chico”, reveló.

El fin de su relación con el piloto. “Fue por el desgaste de todos estos hechos que fueron pasando, que fueron los que más marcaron la relación, los quiebres que fueron derrumbando la relación. Manu siempre negó las infidelidades. Más allá de eso, yo lo adoro, estuve seis años con él, por eso lo elegí. Costó cortar este vínculo de ambas partes”, reconoció.

Quebrada por la situación, Álvarez contó que ambos suspendieron ahora todo tipo de comunicación entre ellos. “Estamos bloqueados los dos de todos lados y no volví a hablar con él”, dijo. Y, entre lágrimas, dijo que su familia, reconocida en la provincia, no quería que ella hablara públicamente de lo sucedido.

