Bárbara Lombardo cruzó a Samuel L. Jackson por decir que la Argentina es “uno de los países más racistas del mundo”

El domingo 19 de julio, después de que Samuel L. Jackson pidiera a la comunidad negra que no hincharan por la Argentina durante el partido contra España en el Mundial 2026 por ser “uno de los países más racistas del mundo”, la actriz Bárbaro Lombardo se sumó a la ola de críticas contra el actor estadounidense y le dejó una tajante respuesta en su publicación.

En el último posteo de Jackson en su cuenta de Instagram, donde se lo ve posar descontracturado en una cancha de fútbol, junto a un mensaje donde pidió que no alienten por la Selección, la actriz aprovechó para plasmar su respuesta ante los dichos del estadounidense.

El último posteo de Samuel L. Jackson y el comentario en inglés de Bárbara Lombardo (Fuente: Instagram/@samuelljackson)

“Mr. Jackson, no sé qué experiencias lo llevaron a creer que Argentina es ‘uno de los países más racistas del mundo’, pero lamento, sinceramente, si alguien de mi país alguna vez lo hizo sentir discriminado. Imagino que nunca visitó Argentina, porque si lo hubiera hecho, creo que habría conocido gente cálida, amable y acogedora. Estamos lejos de ser perfectos y, como toda nación, tenemos problemas que enfrentar, pero es injusto definir a todo un país por las acciones de unos pocos. Espero que algún día tenga la oportunidad de conocer la Argentina real antes de emitir un juicio tan amplio sobre su gente”, redactó Lombardo en inglés.

La reacción de la actriz de Envidiosa llegó justo después de que Jackson subiera a sus historias de Instagram una foto suya como Stephen, personaje de esclavo doméstico que interpretó en la película Django Unchained. En ese film se mostró cómo oficiaba de colaboracionista con sus opresores.

“Querida gente negra: por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Argentina fue históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista. Si sos una persona negra que alienta a Argentina, así es como me parecés a mí. Te escuchamos fuerte y claro”, escribió sobre la imagen, para pedirle a la comunidad afroamericana que no sea partícipe de los festejos y la arenga en Nueva York de la selección argentina.

La inesperada publicación de Samuel L. Jackson contra los argentinos Captura Instagram (@samuelljackson)

Además de Lombardo, también se sumaron otros comentarios de argentinos como Carli Jiménez, hijo de la Mona Jiménez, quien le dejó una solicitud al actor: “Deberías pedirle disculpas al pueblo argentino”.

“No puedo creer que alguien tan inteligente y talentoso como tú se enamoró de la desinformación y decidió difundirla. Estoy realmente decepcionado”; "Fijate la historia que subiste porque es insólita”; “¿Es ilegal informarse en Estados Unidos?” y “Rompiste mi corazón con tu publicación sobre Argentina. Te admiré toda mi vida”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la publicación del actor

Samuel L. Jackson tiene 77 años y es una figura con una extensa trayectoria en Hollywood. En 2023 se mostró contra el gobierno de Donald Trump y aseguró que lo hacía recordar a los tiempos de la segregación que vivió el país norteamericano y que terminó en la década de 1960.

En su publicación más reciente, muchos argentinos comentaron su tristeza por la difusión del "racismo" Captura Instagram (@samuelljackson)

En una entrevista que concedió a la revista Rolling Stone, se refirió a sus dichos en esa ocasión y señaló: “Cuando veo a Trump, veo a los mismos ‘rednecks’ que vi cuando crecía. Los que intentaban que no me saliera de mi sitio (...). Eso es lo que el Partido Republicano significa para mí. Si no sos como ellos, sos su enemigo”.