Samuel L. Jackson acusó a Argentina de ser “uno de los países más racistas del mundo”

La final del Mundial 2026 atrajo el interés de millones de personas alrededor del mundo, y al realizarse en los Estados Unidos, incluyó a figuras de Hollywood que decidieron asistir al MetLife Stadium de Nueva Jersey. Dentro del mundo del cine, una de las principales estrellas que habló al respecto fue Samuel L. Jackson, quien decidió utilizar sus redes sociales para compartir una inesperada acusación de racismo contra los argentinos, una fake news recurrente que se difundió a lo largo de la duración de la Copa del Mundo.

En este caso, el reconocido actor estadounidense de 77 años utilizó su cuenta de Instagram para compartir una captura de pantalla de una publicación en Facebook de SEC Black Alumni Network, una organización que nuclea a graduados afroamericanos de universidades. En la misma, utilizaron un montaje del personaje Stephen Warren de Django Unchained con la camiseta de la selección argentina, es decir una referencia al racismo de este hombre de tez oscura con sus pares.

Junto con esta imagen, escribieron: “Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”. Con estas palabras, continuaron con la difusión de la fake news vinculada a que los argentinos son, en general, discriminadores con personas de otro color de piel.

La inesperada publicación de Samuel L. Jackson contra los argentinos Captura Instagram (@samuelljackson)

Para finalizar la publicación, el mensaje indicó: “‘Si sos una persona negra e hinchas por Argentina, así es como te veo’. Los escuchamos alto y claro”. Esto hizo referencia al montaje de Stephen Warren, personaje interpretado por Samuel L. Jackson, con la camiseta de Argentina, una polémica afirmación vinculada a los valores de nuestro país.

La reacción de los argentinos contra Samuel L. Jackson

Al tratarse de una publicación en historias de Instagram, no existió la posibilidad de que el público le pudiera responder al actor, por lo que muchas personas directamente se dirigieron a sus publicaciones más recientes para compartir sus emociones. Con un promedio de menos de 1000 comentarios por cada posteo, sus dos últimas superaron los 3000, algo que evidenció el enojo de los argentinos.

Entre los comentarios con más ‘Me gusta’, se destacaron los siguientes: “No puedo creer que alguien tan inteligente y talentoso como tú se enamoró de la desinformación y decidió difundirla. Estoy realmente decepcionado”; “Estás gagá viejo. Fijate la historia que subiste porque es insólita”; “¿Es ilegal informarse en Estados Unidos?” y “Rompiste mi corazón con tu publicación sobre Argentina. Te admiré toda mi vida”.

En su publicación más reciente, muchos argentinos comentaron su tristeza por la difusión del "racismo" Captura Instagram (@samuelljackson)

Los próximos estrenos de Samuel L. Jackson

A sus 77 años, Samuel L. Jackson continúa con muchas ofertas de trabajo y con la voluntad de seguir en el mundo del cine, al punto de contar con tres proyectos ya filmados que se encuentran en postproducción para poder estrenarse entre 2026 y 2027.

En un primer lugar aparece The Beast, una película de acción donde el actor interpretará al presidente de los Estados Unidos. Luego, el proyecto que genera más expectativas es The Great Beyond, un filme de ciencia ficción fantástica que está dirigido, escrito y producido por J. J. Abrams, además de compartir el elenco con Glen Powell, Jenna Ortega y Emma Mackey. En última posición está Just Play Dead, una producción de suspenso.