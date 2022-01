La tajante respuesta de Soledad Pastorutti a una espectadora que le hizo un insólito reclamo en pleno show

Durante un show que brindó en Córdoba, Soledad Pastorutti protagonizó un insólito momento. La artista, que se encuentra de gira por varios festivales del interior del país, suele interactuar mucho con el público y el recital que brindó en San José el 7 de enero no fue la excepción. Allí, sin embargo, le respondió a una mujer que le hizo un reclamo desde el público. Lejos de dejarlo pasar, la cantante decidió responderle.

Durante el recital, una mujer del público le reprochó a la artista que al cantar el clásico “A don Ata”, no había revoleado el poncho tal como hizo desde su participación en Cosquín 1996 y que se convirtió en un sello distintivo propio. Ante este reclamo, la cantante se tomó unos segundos no solo para responderle sino también para reflexionar sobre su camino artístico y crecimiento profesional.

El reclamo que incomodó a Soledad Pastorutti en pleno show

“Claro, vos querés que revolee el poncho. ¿Sabés por qué dejé de revolear el poncho? Porque decían que era lo único que hacía. No me veía con 50 años haciéndolo”, contestó entre risas. Asimismo, continuó: “¡Qué vieja ridícula iban a decir algunos! En realidad lo hago cuando tengo ganas. Nunca me gustó sentirme presa de ninguna expresión. Soy una persona tan libre que me subo al escenario y me gusta hacer lo que tengo ganas de hacer. Yo no les miento en la cara”.

Asimismo, agregó: “Yo sé que funciona, que vengo y revoleo el poncho y todo el mundo se para, pero tenemos que aportar cosas nuevas. No sé si aporto o no, pero lo intento. Soy una persona muy respetuosa del escenario y de la relación del público”.

Soledad mostró fotos de sus vacaciones y sus fans deliraron

Más allá del incómodo momento que vivió arriba del escenario y del que supo salir sin ninguna dificultad, lo cierto es que Soledad tiene un público que la sigue hace muchos años y la conocen desde que comenzó su carrera.

Fuente: Instagram

Con las redes sociales además, para cualquier artista es mucho más fácil tener un contacto más fluido con sus seguidores.

A finales de diciembre, la cantante sorprendió al mostrar una serie de fotos familiares durante sus vacaciones. En las imágenes no solo se la puede ver junto a sus padres, su hermana Natalia y su marido Jeremías, sino también con su hijas, Antonia y Regina.

De inmediato, sus seguidores comentaron las fotos y, además de felicitarla por la hermosa familia que conformó y desearle que tenga unos lindos días de descanso, también se alegraron porque la artista confirmó su presencia en varios festivales del país que se realizan durante el verano.