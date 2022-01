El duro descargo de Alejandro Fantino contra quienes se rieron de su extraño baile en las redes

Alejandro Fantino fue tendencia en redes sociales luego de subir un video en donde se lo ve bailar con algunos extraños pasos. El material provocó que muchos internautas se burlen de la situación y armen memes. Enterado de esto, el periodista salió a contestarle a aquellos que lo criticaron.

“Muchas gracias por la cantidad de memes que aparecieron. Lo entiendo y está bárbaro porque de eso uno también vive”, expresó en un video subido a sus redes en donde se lo observaba en un parque ejercitándose con su entrenador.

Si bien celebró la ocurrencia en las redes, se tomó un momento para dirigirse a quienes lo cuestionaron en duros términos. “Me dieron un poquitito de pena algunas interpretaciones bolud..., no de redes, de algunos colegas y de algunos dando vuelta por ahí. Voy a empezar a desafiar a tres o cuatro piolas del medio, los humoristas, los que se ríen de todo el mundo. Con la lengüita son karatekas”.

Sin dejar el tema ahí, Fantino remarcó: “Con la vida que llevo de hacer deporte, matándome, dándole para delante. Todo lo que hago en redes es una vida sana, comer bien, demostrar que a los 50 años se puede subir a pelear”. Y, ya al responder los comentarios que hablaban de su salud mental, agregó: “Tengo que fumarme que algún estúpido salga a decir boludeces, o sea, lo entiendo, pero es triste”.

En referencia a quienes lo criticaron duramente, señaló: “Son tres o cuatro piolas, los vivos que matan y se ríen de todo el mundo, en una o dos semanitas vamos a ver cuánto se ríen con la invitación que les voy a hacer, con todo respeto”.

Al hablar de cómo se enteró de los memes que comenzaron a circular, explicó que fue su novia quien se los hizo llegar: “Conita me mostró como 200 y yo me re cagu... de la risa. Yo voy a seguir bailando arriba de la bicicleta, voy a seguir bailando como se me canten las pelot... porque es mi forma de ser. Así vivo yo”.

Para cerrar, el periodista explicó: “Me río del propio día a día, si no te reís de la existencia, ¿me voy a angustiar? No, así es la vida, hay que hacer cosas para cagarse de risa, pero algunos no lo entienden. A ustedes que sí lo entienden, les mando un abrazo. Solamente les quería decir esto, mirándolos a cámara”.

El periodista subió a sus redes sociales un video en el que se lo ve solo, con el torso desnudo, realizar una especie de danza mientras hace diferentes gestos con el rostro. Las particulares imágenes generaron todo tipo de comentarios entre usuarios y seguidores que convirtieron su nombre en tendencia.

Rápidamente sus seguidores comenzaron a opinar de las imágenes y el nombre del periodista se volvió tendencia en la red social del pajarito.

“¡Todavía no me recupero del video de Fantino!”, escribió una usuaria. “Fantino y otro efecto adverso de la tercera dosis”, bromeó otro. “Alguien que le diga a Fantino que deje de hacer el ridículo”, señaló un tercero.