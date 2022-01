Sting asegura que tuvo seis hijos “por accidente” y que no piensa dejarles herencia alguna: “Tienen que trabajar”

Si bien Sting ya había sorprendido a la opinión pública con sus afirmaciones respecto de que a sus hijos no les quedaría mucho dinero de su herencia, el cantante volvió a sostener esa idea en una entrevista realizada recientemente.

“No quiero dejarles fondos fiduciarios que son un lastre alrededor de sus cuellos. Tienen que trabajar. Todos mis hijos lo saben, y rara vez me piden algo, lo cual respeto y aprecio”, había afirmado en 2014, el exlíder de The Police.

Mientras que una conversación con la revista People el año pasado ratificó la idea. “Mis hijos son ferozmente independientes. No están sentados allí esperando una limosna en absoluto, y no me gustaría robarles esa aventura: ganarse la vida”, opinó el autor de Every breath you take.

Y continuó: “Es una cosa maravillosa y difícil de hacer. Así que no les he prometido nada. Obviamente los ayudaré si están en problemas, pero no están esperando una limosna. Son demasiado independientes”.

Asimismo, durante la entrevista con el medio norteamericano, afirmó: “Nunca tuve la intención de ser padre”. Y agregó: “Me convertí en padre por accidente seis veces, así de inteligente soy. Sin embargo, fueron los accidentes más felices de mi vida porque son seres humanos extraordinarios”.

“Realmente no puedo tomar mucho crédito por eso, pero lo son, y también han producido siete nietos en este momento, que también son maravillosos. Así que todo esto ha sucedido por accidente. No tenía la intención de ser el patriarca de una tribu, pero lo soy”, concluyó.

¿Qué había dicho Sting en 2014?

En junio de 2014, las declaraciones de Gordon Matthew Summer respecto de que no le destinaría a sus hijos su fortuna de 300 millones de dólares generaron repercusión en los medios de comunicación de todo el mundo.

Sting y Trudie Styler se conocieron hace casi 40 años y concibieron 4 hijos. Archivo

“Tienen que trabajar. Todos mis hijos saben eso y raramente me piden cosas”, había aseverado entonces, el cantante británico, en una entrevista con el medio inglés The Sunday Times. Y agregó que junto a su esposa, la actriz y directora Trudie Styler, tienen incontables compromisos, por lo que utilizan el dinero donde pueden. Es por eso por lo que no quedaría mucho para el resto de la familia.

En ese sentido, el músico también reveló que junto a su compañera tienen casi cien personas en su nómina, lo que agota sus fondos. Además, también están involucrados en numerosas causas y hacen donaciones considerables.

El cantante británico junto a su primera esposa, Frances Tomelty, con quien contrajo matrimonio el 1 de mayo de 1976 y tuvo dos hijos. The Grosby Group

Sting tiene seis hijos de dos matrimonios diferentes. Dos de ellos, los concibió con la actriz irlandesa Frances Tomelty: Joe y Fuchsia. Mientras que con su actual pareja tuvieron otros cuatros: las hijas Mickey, Eliot y los hijos Jake y Giacomo.