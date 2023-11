escuchar

Misterio, intriga y... terror. El catálogo del streaming consagró su hueco entre los espectadores de las producciones de miedo, desde las recientemente añadidas como Encierro o El asesino, hasta otras más clásicas como El resplandor o La noche del demonio. Recientemente, una película protagonizada por Helen Hunt, que se estrenó en 2019, se posicionó entre las más aclamadas de los suscriptores de Netflix: de qué trata.

Se trató de Te veo (I see you), un film de poco más de una hora y media de duración que se estrenó en 2019 de la mano del director británico Adam Randall. El misterio, la incertidumbre y los sucesos paranormales se mezclaron en este thriller de terror que no dejó a los espectadores de la N roja despegarse del sillón desde el minuto uno de la historia.

Justin Witter, un niño de 10 años, desaparece de manera misteriosa mientras da un paseo en bicicleta por el bosque. Las autoridades de la ciudad tratarán de dar explicación a la repentina ausencia del chico, quien no dejó prácticamente ningún rastro. Así, se implicará en la investigación Greg, un detective que atraviesa en su vida personal la reciente infidelidad de su pareja, Jackie Harper, y los conflictos familiares con su hijo Connor.

Helen Hunt protagonizó este thriller que, además, incluyó el fenómeno de lo sobrenatural, con objetos que cambian de lugar, puertas que se abren sin acción humana y la advertencia de personas en su casa que los propietarios desconocen. El resto del elenco fue conformado por Jon Tenney, Judah Lewis, Owen Teague y Libe Barer, entre otros.

La película se estrenó en 2019 y sembró el terror entre los espectadores IMDb

La producción se sumó a la icónica trayectoria fílmica de la actriz, que contó con películas desde Lo que ellas quieren (2000), con Mel Gibson; hasta El empleado nocturno (2020), en la que también apareció Ana de Armas.

Atención: este artículo puede contener spoilers.

Qué es el phrogging, la peculiar práctica que aparece en la película Te veo

En la exitosa película, apareció una peculiar práctica delictiva que se conoció que sucedió en algunas zonas de Estados Unidos. Se trató del “phrogging”, un concepto que se desarrolló, según explicó la autora estadounidense especializada en bienes raíces Laura Agadoni, a partir de la palabra “frog”, rana en inglés.

A través de un artículo en Millonacres que replicó el sitio web Animal, la escritora detalló que las personas que practican el “phrogging” se trasladan de una vivienda a otra, a modo de simbolismo como las ranas que saltan de un lado a otro. Así, estos inquilinos no deseados residen en las partes ocultas de la casa o ingresan en aquellos horarios en los que no se encuentran los propietarios, para poder usar sus instalaciones.

Qué es el phrogging, la peculiar práctica que aparece en la película Te veo IMDb

Así, en Te veo, este tipo de personajes utilizaron unas máscaras de rana, en referencia a este concepto popular. La autora destacó que existiría una diferencia entre este concepto y el de “okupa”, ya que los primeros tratan de no ser encontrados, poseen escasos recursos y que permanecen un máximo de dos semanas en un mismo lugar; mientras que los segundos toman la vivienda y se adueñan de la propiedad como si fuera suya, de público conocimiento para los dueños.