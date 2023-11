escuchar

El catálogo de streaming se renueva de manera continua y uno de los géneros favoritos por los suscriptores es el documental. Así, tanto Netflix como HBO Max o Star+ se inundaron de producciones basadas en hechos reales que retrataron con la mayor fidelidad posible una historia con el objetivo de informar sobre algo puntual. Hace menos de una semana, aterrizó en Netflix una serie documental que evidenció lo más oscuro de un negocio muy frecuentado.

Desde El estafador de Tinder (2022), que recopiló los testimonios de las víctimas de un hombre que se hacía pasar por un prestigioso empresario y las captaba para conseguir dinero y lujos; hasta la serie Inventando a Anna (2022), donde una periodista investiga el entramado detrás de los secretos de Anna Delvey, Netflix contó con una gran oferta de documentales en su catálogo.

El 8 de noviembre aterrizó en el gigante de streaming la serie documental Llamas gemelas: cómo apagar el fuego (Escaping twin flames, por su título original). Esta producción fue dirigida por Cecilia Peck y recopiló los testimonios reales de las personas que acudieron a un negocio espiritual con la esperanza de encontrar el amor verdadero.

Los fundadores de la empresa Twin Flames Universe fueron Jeff y Shaleia Divine. Pero el resultado que los clientes esperaban no era el alcanzado. En medio de lograr encontrar a sus almas gemelas, los creadores los adentraron en prácticas poco comunes y oscuras.

La producción contó con el testimonio real de víctimas Netflix

La serie documental se estrenó este 2023 y contó con tres episodios de una hora cada uno: “Canto de sirenas”, “Un juego peligroso” y “Envueltos en llamas”. Debido al controversial tema que abordó, se convirtió en una de las producciones más aclamadas por los suscriptores de Netflix en las redes sociales. “No es un entretenimiento ligero, pero es tan importante que grupos como este rindan cuentas como que se escuchen las historias de las víctimas”, apuntaron las críticas.

Llamas gemelas aterrizó en Netflix el 8 de noviembre Netflix

La miniserie que narra la historia de amor detrás de la empresa WeWork: de qué trata

Anne Hathaway y Jared Leto protagonizaron una exitosa producción que se estrenó el 18 de marzo de 2022 y retrató la emergencia y la caída de una empresa innovadora, con una historia de amor como eje principal de la trama. Se trató de WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork de Wondery, que tuvo como personajes principales a Adam y Rebekah Neumann.

En 8 inquietantes capítulos, que no te dejarán despegarte del sillón ni un minuto, se retrató el comienzo de la empresa WeWork. Fue en 2010, cuando el empresario israelí Adam Neumann se unió con Miguel McKelveye y fundaron The We Company, una empresa que ofreció espacios para que los negocios emergentes tuviera a disposición una oficina. Así, el concepto de coworking, que en la actualidad es tan popular, empezó a emerger.

La peculiar innovación en el mercado inmobiliario y laboral fue todo un éxito en los primeros años; tanto que en su década inicial llegó a estar valuada en 47 mil millones de dólares. Pero, posteriormente, protagonizó una gran caída, en apenas un año. La producción se centró en la historia de amor entre los dos protagonistas, en medio de un negocio que los arrastrará a sacar su lado más oscuro.

