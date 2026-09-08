La última actuación de Elvis Presley: el conmovedor show televisivo que presagió su trágico final

Elvis Presley fue encontrado sin vida en su mansión en Memphis, Tennessee, el 17 de agosto de 1977. Pese a que su imagen quedó inmortalizada como el gran símbolo del rock and roll, la energía juvenil y la alegría desbordante sobre el escenario, imágenes difundidas dejaron ver cómo fue la última actuación del artista que presagió su trágico final a los 42 años.

Parte de la imagen icónica de Elvis era su copete negro azabache Getty Images

Aunque Elvis brilló con vitalidad en sus comienzos, su estado empeoró en la década de 1970, tras su divorcio de Priscilla. Una dieta deficiente y el consumo continuo de medicamentos afectaron su organismo de forma irreparable. Pese al desgaste visible, cumplió con giras exigentes y shows exhaustivos. De esas presentaciones nació el especial titulado Elvis en concierto, grabado en Nebraska y Dakota del Sur.

Elvis Presley Boulevard, la mansión donde murió el cantante Tulsa Tiny Stuff

En las grabaciones del show se vio la emotiva interpretación de “Unchained Melody”. Al inicio, lució dudoso y balbuceó frente al piano. “Esta canción... la grabé hace poco. No sé si ya salió al mercado”, murmuró en ese entonces ante el público presente.

Sin embargo, al cantar recuperó su fuerza característica. Es que su cuerpo mostraba graves secuelas de su rutina: lucía con sobrepeso, transpiraba en exceso y por momentos hablaba entrecortado. Aun así, su capacidad vocal permaneció intacta y conmovió a la audiencia. Poco después de su deceso, la cadena CBS compartió el material, el cual causó un fuerte impacto entre sus fanáticos de todo el mundo; aunque hicieron hincapié en el deterioro físico de su ídolo, muchos coincidieron en un punto fundamental: la garganta del Rey no había sufrido el mismo colapso que el resto de su cuerpo.

El último show de Elvis Presley (Foto: captura video)

En aquel período, el músico llevaba tiempo sin lanzar material nuevo al mercado. Su mánager, el coronel Tom Parker, buscó la producción de nuevos discos para aprovechar la demanda, pero esas iniciativas no prosperaron a tiempo. Parker promovió la grabación del espectáculo con el fin de comercializar un especial de televisión y un álbum en vivo sin saber que sería el último.

Más de Elvis Presley, la leyenda del rock and roll

Elvis Aaron Presley fusionó country, rock y rhythm and blues para crear un estilo revolucionario. Su carrera despegó en 1954 con Sun Records y se consolidó en RCA Victor con éxitos masivos como “Heartbreak Hotel”. Además de lanzar decenas de discos de estudio, protagonizó películas de gran éxito comercial como Jailhouse Rock y Viva Las Vegas.

Priscilla y Elvis Presley se conocieron cuando ella tenía 14 años Getty Images

Con más de 500 millones de copias vendidas en todo el mundo, mantiene récords absolutos de discos de oro y temas en la cima de los rankings internacionales. Su vida personal también dejó huella y debate. Su vínculo con Priscilla Presley causó polémica por la diferencia de edad al momento de verse por primera vez. Sin embargo, ambos mantuvieron la unión durante años, tuvieron a su única hija, Lisa Marie, y preservaron la amistad tras la separación legal.

El 16 de agosto de 1977, horas antes de iniciar una nueva gira nacional, su novia Ginger Alden lo halló sin vida en su mansión de Graceland. Su trágico final marcó el cierre de una era dorada para la música, pero sus canciones siguen sonando con la misma fuerza de siempre.