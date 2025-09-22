Priscilla Presley: del aborto que le pidió Elvis al “horror” que le provocó la boda de Lisa Marie con Michael Jackson

Del miedo de Elvis Presley a convertirse en padre y su pedido de aborto al rechazo que le causó la boda de su hija Lisa Marie con Michael Jackson, Priscilla Presley decidió hablar de todo. A los 80 años, la viuda del Rey del Rock and Roll volvió al ruedo con un nuevo libro de memorias en el que revela muchos detalles desconocidos de su familia, una de las más icónicas del mundo del espectáculo por su influencia en la cultura mundial, pero también por los mitos y las tragedias que la rodearon.

Softly, As I Leave You: Life After Elvis es el nombre del flamante libro -cuya traducción literal al español es ”Suavemente, mientras te dejo: la vida después de Elvis”- que sale a la venta mañana. El medio estadounidense Page Six accedió a un adelanto del material y compartió algunos pasajes de lo que promete ser un éxito de ventas.

Elvis y Priscilla se conocieron cuando él servía al ejército de Estados Unidos en Alemania. Ella tenía 14 y él 24. Se casaron años después en Las Vegas Getty Images

Un embarazo inesperado

Priscilla tenía 14 años y Elvis tenía 24 cuando se vieron por primera vez. El músico, en ese momento, era parte del ejército de los Estados Unidos y se encontraba de servicio en Alemania. La relación se mantuvo a distancia. Elvis regresó a su país en el 60, algunos años después Priscilla se mudó a Graceland y la pareja se casó en 1967 en Las Vegas. Esa misma noche ella quedó embarazada.

“Nuestra boda significaba que finalmente podía salir a la luz la relación”, recordó Priscilla, “Estaba muy emocionada. Pero cuando quedé embarazada en mi noche de bodas, esos sueños se desmoronaron. Ni Elvis ni yo estábamos listos para tener un hijo”, reveló en el libro.

Una postal de la boda de Elvis Presley y Priscilla el 1 de mayo de 1967 Getty Images

“Durante semanas, Elvis y yo nos preocupamos en silencio por lo que estaba por venir. En mi punto más bajo, incluso me preguntaba cómo me sentiría si tuviera un accidente y abortara. Me sentí tan culpable que incluso tenía estos pensamientos”, agregó. La mujer recordó que en ese momento su esposo la miró y le preguntó si quería ponerle un punto final a la situación. “Me miró un día y me preguntó si quería abortar. Me dijo que apoyaría lo que quisiera. Sus palabras fueron una llamada de atención”, explicó.

“La enormidad me golpeó de frente y comencé a llorar. Le dije: “¡No! No podemos hacer eso. ¡Este es nuestro bebé!”. Cuando Lisa Marie llegó en febrero de 1968, la pareja inmediatamente “se enamoró perdidamente de ella”.

Elvis y Princilla con la pequeña Lisa Marie, poco después de su nacimiento Getty Images

En la publicación, Priscilla cuenta que dejó a Elvis cuando Lisa Marie tenía cuatro años. El punto de quiebre del matrimonio fue la aventura que ella tuvo con su instructor de karate, Mike Stone, aunque ese no fue el verdadero motivo de su partida. La actriz y empresaria recordó que cuando la estrella del rock se enteró de ese amorío le pidió a uno de sus amigos más cercanos, Joe Esposito, que buscara un asesino a sueldo para eliminar a Stone. Por suerte lo convencieron de que se calmara. “A pesar de lo difícil que fue, nunca me arrepentí de mi decisión de dejar Elvis. Pero nunca dejé de llorarlo”, sostuvo Priscilla.

Lisa Marie, la hija “descarriada”

lisa marie y Priscilla presley https://www.instagram.com/priscillapresley/

“Criar a mi hija fue un desafío para los dos”, admitió Priscilla sobre Lisa Marie. “Ella tuvo un carácter fuerte desde el principio. Al igual que su padre, ella simplemente siguió ese camino. Lisa tenía una mente propia, y ser la hija de Elvis solo la reforzó”, agregó. De hecho, Priscilla recordó que Lisa luchó por encajar en la escuela y que su frase favorita era “Soy Lisa Presley. Elvis Presley de mi padre...”

La ex actriz de La pistola desnuda escribió que luchó por controlar a “su hija descarriada”, que la joven quedó “destrozada” por la muerte de su padre en agosto de 1977 y que fue ella quien acercó a Lisa Marie a la Iglesia de la Cienciología. También contó su lucha luego de años de problemas financieros y abuso de drogas y confesó que en un momento llegó a tomar 80 pastillas por día antes de su muerte a los 54 años en enero de 2023. “Mi hija era un enigma, complicado y desafiante”, la definió Priscilla. “Lisa era un espíritu libre, un alma decidida e inquieta”.

Lisa Marie y Michael Jackson Bebeto Matthews - AP

En cuanto a sus relaciones amorosas, luego de su matrimonio con el músico Danny Keough, Lisa Marie se casó en mayo de 1994 con Michael Jackson, un vínculo que a Priscilla “horrorizó” por las acusaciones que pesaban sobre él.

“No creía que la amara”, dijo Priscilla, y confió que había visto a Jackson antes de la boda una sola vez en su vida. “Se casó con ella en un momento en que necesitaba desesperadamente una buena publicidad que lo representara como un hombre heterosexual deseable”, reflexionó. “No había forma de salir de eso bien. Pero, ¿fotos de la hija de Elvis con el enorme anillo de compromiso de diamantes que le había hecho? Esa imagen era oro puro”, analizó. “El 18 de enero de 1996, Lisa solicitó el divorcio. Prácticamente podía escuchar a Elvis suspirar de alivio”, completó la actriz.