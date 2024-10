La verdad detrás de la separación de One Direction y los polémicos dichos de Liam Payne

Escuchar

Liam Payne murió a los 31 años, luego de car desde un tercer piso de un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho trágico conmocionó a los fanáticos de la banda One Direction, que de inmediato se manifestaron en las redes sociales con diferentes mensajes de lamento. No obstante, sus excompañeros de banda tardaron 24 horas en pronunciarse al respecto. Esto revivió viejos rumores sobre la relación del conjunto musical.

La banda integrada por Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik comenzó en 2010, luego de una presentación que reunió a los cinco en el programa de talentos The X Factor. Si bien no llegaron a la final, uno de los productores, Simon Cowell, les ofreció proyectar su carrera como grupo y desde allí nació One Direction. Luego de decenas de giras por el mundo, cinco álbumes y una película acerca de uno de sus recitales, en 2015 se dividieron, tras la decisión que tomó Zayn de ser iniciar su carrera solista.

Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Tomlinson formaron One Direction en 2010 (AP Photo/Jonathan Short, File) Jonathan Short - AP

Esta ruptura dejó al descubierto el vínculo de los colegas, que ante la cámara y en los shows, solía mostrarse muy sólidos, pero que, en el interior, estaba desgastado. A pesar de que los cuatro restantes intentaron continuar con el grupo, esta idea no tuvo sus frutos y terminó por desintegrarse.

El mensaje tardío de los ex One Direction tras la muerte de Liam Payne

Para entender por qué los exintegrantes de la banda se manifestaron casi un día después sobre el deceso de su excompañero, es necesario revisar los años posteriores a la ruptura de One Direction, cuando cada uno comenzó su carrera como solista. A pesar de que algunos tuvieron más éxito que otros, Liam lanzó su disco LP1 en 2019 e intentó mantenerse en la senda pública.

Lo cierto es que Payne fue uno de los que más presente estuvo en la trayectoria de sus antiguos compañeros, ya que en diferentes oportunidades acudió a los recitales que ofrecieron en distintos países, como sucedió el pasado 2 de octubre, en el concierto que dio Niall Horan en Buenos Aires.

Sin embargo, en 2022, Liam causó revuelo en una entrevista para el pódcast Impulsive, cuando reveló que la banda fue formada antes del reality para impulsar la carrera de todos y que él no conocía previamente a ninguno de sus compañeros. Además, destacó que Zayn le desagradaba por ciertas actitudes que tuvo con la banda.

Tras ello, se disculpó y señaló: “Decía que siempre habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero que siempre estaré de su lado. Eso es familia. Zayn es mi hermano y estaré a su lado por siempre”.

Asimismo, hizo hincapié en que los roses entre el grupo eran evidentes y señaló: “Obviamente, había tensiones en nuestras amistades. Ya nos habíamos cansado el uno del otro, si tengo que ser honesto”.

De todas formas, el silencio se hizo presente al darse a conocer la noticia de Liam, cuando ninguno utilizó sus redes sociales para expresarse inmediatamente, hasta este jueves por la tarde, en el que los cuatro confluyeron en un mismo mensaje desde la cuenta de Instagram oficial de la boy band, y luego algunos comenzaron a hacerlo individualmente en sus respectivos perfiles.

El comunicado en conjunto de los ex One Direction tras la muerte de Liam Payne (Fuente: Instagram)

Quiénes se pronunciaron antes que los exintegrantes de la banda

Familiares de los exintegrantes, que también conocían de cerca al músico británico, fueron los primeros en reaccionar públicamente.

El hermano Niall Horan, Greg, redactó desde su cuenta de X: “Decir que estoy con el corazón roto es una manera de entender este extraño sentimiento en esta mañana y durante toda la noche”. Y reflexionó: “Eras solo uno de los cuatro chicos que tuvo la suerte suficiente de tomar mi lugar en la vida de Niall como hermano”.

El posteo de Greg, el hermano de Naill Horan, tras la muerte de Liam Payne (Fuente: Captura de Imagen)

Styles no emitió un comunicado, pero su madre, Anne Twist, sí. De forma escueta, publicó la foto de un emoji de corazón roto en su Instagram y redactó: “Solo era un chico”. Del mismo modo reaccionaron las hermanas de Zayn, Sasha y Doniya. En tanto, la estilista de la banda, Lou Teasdale, una de las personas que trabajó de cerca con el quinteto, manifestó en su perfil de X: “Les mando mucho amor”.

El posteo de la estilista de One Direction tras la muerte de Liam Payne (Fuente: Captura de imagen)

LA NACION