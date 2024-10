Cuándo se separó One Direction y quiénes eran sus integrantes

Escuchar

La muerte de Liam Payne, que fue uno de los cinco cantantes de la banda británica One Direction, hizo a muchos recordar cuándo se separó el grupo, y quiénes eran sus otros integrantes.

Payne tenía 31 años al momento de su muerte, que ocurrió al caer desde un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, y cuyo contexto todavía debe ser esclarecida por las autoridades. Pero su juventud contrasta con los casi 15 años que llevaba en el ojo público, una muestra de lo temprano que fue el éxito para One Direction.

Cómo se formó One Direction

Esta boyband —integrada por Payne, Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles y Louis Tomlinson— se formó en la producción del reconocido programa de talentos de The X Factor. Los jóvenes que integrarían el grupo, uno de los más exitosos en términos de ventas de todos los tiempos, se presentaron para audiciones por separado para la categoría solista masculina, pero se fueron juntos para competir por un lugar en la sección “The Groups”, donde se presentaban conjuntos de cinco integrantes debían demostrar su potencial. Tras bastidores, les fue dado el nombre One Direction. Después de pasar las pruebas, el conjunto logró acceder a los shows en vivo del programa, donde fueron apadrinados por el jurado Simon Cowell y generaron una impresión instantánea en buena parte del público.

Los cinco miembros de One Direction, en sus inicios. De izquierda a derecha: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson (AP Photo/Jonathan Short, File) Jonathan Short - AP

Desde aquella primera aparición ovacionada, donde cantaron “Viva la Vida” de Coldplay, el grupo terminó en el tercer lugar del reality show, pero su conexión con la audiencia les bastó para firmar su primer contrato con Syco Entertainment, la empresa de Cowell. Después vinieron los cinco discos —Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015)— y un fenómeno pop que vendió aproximadamente 70 millones de álbumes, según consigna el sitio oficial de los Grammy Awards.

El grupo recibió cerca de 200 premios y distinciones, incluyendo 7 BRIT Awards, 4 MTV Music Awards, 6 Billboard Music Awards, 7 American Music Awards y 28 Kid’s Choice Awards. En vista de sus logros, quizá pueda sorprender que One Direction duró menos seis años, pero su separación se produjo en agosto de 2015.

Cuándo se separó One Direction

El principio del fin de One Direction llegó en la cúspide de su éxito, mientras realizaban giras por el lanzamiento de Four. Millones de fans en todo el mundo se sorprendieron cuando Zayn Malik anunció que daba un paso al costado. Años después, el joven contó que observó que sus compañeros parecían inclinarse ellos mismos por carreras solistas, y decidió adelantarse.

“Lo vi venir, y de una forma completamente egoísta quise ser el primero en irme y sacar mi propio disco”, contó a la BBC. El cantante también subrayó tensiones entre los jóvenes que habían sido juntados en The X Factor: “Obviamente, había tensiones en nuestras amistades. Ya nos habíamos cansado el uno del otro, si tengo que ser honesto”.

Los miembros restantes del grupo mantuvieron la unidad del grupo y editaron su último disco, antes de anunciar a través de una filtración en la revista People que se tomarían un hiato. Poco después, los rumores fueron confirmados por integrantes del grupo en Twitter. “Su apoyo es verdaderamente indescriptible, solo es un descanso”, escribía entonces Louis Tomlinson antes de prometer: “¡No nos vamos a ningún lado!”.

Liam Payne, que hoy es noticia por su fallecimiento, también se volcó a la red social en 2015, para escribir: “Me alegra que todo haya sido aclarado hoy, y su apoyo con eso es increíble, aunque no podíamos esperar nada menos que eso”. En ese entonces, también prometió: “Mucho más por venir”.

Quiénes eran los miembros de One Direction

Liam Payne: nacido el 29 de agosto de 1993 en la ciudad de Wolverhampton, en la localidad inglesa de West Midlands, Payne debutó como artista por fuera del grupo en mayo de 2017, con el single “Strip That Down”. Editó un único disco solista, LP1 (2019), pero gran cantidad de singles, en los que recorrió géneros como el hip hop, el pop y hasta los villancicos. En 2024 editó Teardrops, un single que se convirtió en su última canción ante su muerte, ocurrida este 16 de septiembre al caer de su habitación, en el tercer piso de un hotel de Buenos Aires.

El cantante Liam Payne, uno de los antiguos frontman de One Direction, era padre de un niño de siete años y falleció este 16 de octubre (Foto: Instagram @liampayne)

Zayn Malik: el joven que primero dijo “basta” a One Direction nació el 12 de enero de 1993 en Bradford, ciudad inglesa en la región de West Yorkshire. También fue el que debutó con el primer disco solista, Mind of Mine, que se conoció exactamente un año después de su salida del grupo. Después de colaborar con artistas como Chris Brown, Sia y Taylor Swift, editó un álbum doble con 27 canciones, Icarus Falls, en 2018. A este le siguió Nobody is listening, en 2021. Luego de algunos años, esta año editó su cuarto disco, Room under the stairs.

Zayn Malik fue el primero en dar un paso al costado de One Direction, y desde entonces lleva adelante su carrera solista Grosby Group

Louis Tomlinson: oriundo del sur de Yorkshire, más concretamente en la ciudad de Doncaster, se trata del más veterano del grupo, que tenía 20 años al momento del debut televisivo. Signado como compositor en cerca de 40 canciones de la banda, profundizó su interés por la producción musical y también participó en The X Factor, donde desde 2018 es jurado y mentor. Además de distintas colaboraciones y singles, editó dos discos: Walls (2020) y Faith for the future (2022).

Louis Tomlinson coescribió buena parte de las canciones de One Direction, y además de dos discos solistas, se dedicó a la producción musical y a ser jurado en The X Factor Move

Niall Horan: este joven irlandés de la ciudad de Mullingar del condado de Westmeath, hizo sus primeras apariciones posteriores a la disolución del grupo con una seguidilla de singles que antecedieron a su disco debut, Flicker (2017). La pandemia del Covid-19 lo privó de realizar una gira por su segundo disco, Heartbreak Weather (2020), pero después de una serie de colaboraciones editó The Show (2023), que salió justo después de que terminara su primera sesión como coach en el reality show The Voice. Luego de ganar una segunda edición del programa, se embarcó en un ambicioso tour, que lo hizo visitar la Argentina el 2 de octubre, y fue uno de los motivos por los que Liam Payne estaba de visita en el país.

El irlandés Niall Horan visitó la Argentina el pasado 2 de octubre para presentar su tercer disco solista Archivo

Harry Styles: el más joven de los miembros de One Direction, nacido el 1° de febrero de 1994 en Holmes Chapel, también tiene una de las carreras solistas más exitosas de los exintegrantes. Después de su debut Sign of the times (2017), que lo llevó a agotar estadios en buena parte del mundo, editó Fine Line (2019), cuyas ventas en la primera semana fueron las mayores para un solista masculino británico desde 1991. El single “Watermelon Sugar” de 2021 le dio un gran hit y su primer premio Grammy. Este éxito antecedió el lanzamiento de Harry’s House (2022), su tercer disco solista, que ganó los premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal de Pop y Álbum del Año.

Harry Styles, el más joven de los One Direction, es también uno de los más exitosos de los cinco con su carrera solista (Fuente: AP/Chris Pizzello)

