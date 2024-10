Así fue la audición de Liam Payne que lo llevó a la fama: “Cry Me a River”

Escuchar

Este miércoles, el mundo del espectáculo quedó en shock, cuando se informó la noticia de la muerte de Liam Payne a los 31 años. El exmiembro de la banda One Direction falleció en el hotel Casa Sur, ubicado en Palermo, al caer en un patio interno del lugar.

Cuando el personal del SAME llegó, confirmaron que el cantante ya no presentaba signos vitales, y la noticia se difundió a nivel mundial debido al reconocimiento del artista. Esto hizo que muchos fans rememoren algunos de los eventos más significativos de su carrera, como la audición que lo llevó a la fama.

En una carrera breve pero intensa, Liam se destacó en la música al formar parte de una de las bandas juveniles más icónicas de los últimos años: One Direction, compuesta por él, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. El cantante hizo su primera aparición en The X Factor en 2008, cuando tenía solo 14 años, pero fue rechazado. Sin embargo, dos años después, lo intentó una vez más y terminó logrando impulsar su carrera.

Luego de haber sido rechazado en otra audición, volvió a presentarse a sus 16 años con “Cry Me a River” de Justin Timberlake

Liam hizo su debut en el programa con “Fly Me to the Moon”, de Frank Sinatra. A pesar de demostrar su talento vocal, Simon Cowell decidió rechazarlo en esa ocasión y le recomendó que regresara en el futuro con más preparación. Como era de esperarse, este consejo se convertiría en un momento clave en la vida de Payne, ya que, en 2010, con 16 años, volvió al escenario del reality show y sorprendió al jurado con una poderosa interpretación de “Cry Me a River” de Justin Timberlake. Esta presentación le permitió avanzar en la competencia, aunque su camino seguía siendo incierto, puesto que no fue elegido como solista para las siguientes rondas.

En ese momento, los jueces tomaron la decisión de unir a Liam con otros cuatro jóvenes aspirantes: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. Juntos formaron lo que más tarde se conocería como One Direction. Aunque la banda no consiguió ganar esa edición de The X Factor, su participación en el programa les brindó una exposición masiva, catapultándolos a la fama global y marcando el inicio de una de las carreras musicales más exitosas de la última década.

One Direction se convirtió en la banda pop contemporánea más reconocida hasta su separación en 2016

A lo largo de su tiempo en el concurso, One Direction dejó una huella con actuaciones que se volvieron icónicas. Entre ellas, su versión de “Torn”, de Natalie Imbruglia, y “My Life Would Suck Without You”, de Kelly Clarkson fueron momentos clave que les permitieron conectar profundamente con la audiencia. Aunque terminaron en tercer lugar, su impacto fue tan significativo que Simon Cowell decidió ofrecerles un contrato discográfico con Syco Music, lo que marcó el inicio de un camino impactante en la industria.

Tras el programa, la banda continuó creciendo y se convirtió en una de las más exitosas del pop contemporáneo: lanzó cinco álbumes, hizo giras mundiales y alcanzó los primeros lugares en las listas de éxitos globales. Sin embargo, su trayectoria quedó trunca cuando, en 2015, Zayn Malik decidió dejar el grupo, y al año siguiente, la banda anunció un receso indefinido. Eso dejó a sus seguidores con la esperanza de un posible reencuentro en el futuro.

Liam Payne, de One Direction, durante un show en el Honda Civic Tour en el estadio Qualcomm el jueves 9 de julio de 2015, en San Diego, California. (Foto de Rich Fury/Invision/AP, Archivo) Rich Fury - Invision

Tras la separación de One Direction, Liam Payne inició su carrera como solista, donde mostró un estilo más maduro enfocado en el pop y el R&B. Su primer sencillo, “Strip That Down” junto a Quavo en 2017, se convirtió en un éxito global, y luego colaboró con artistas como Rita Ora y J Balvin, para así consolidar su identidad musical. Además de varios EPs, lanzó su álbum LP1 en 2019, donde exploró temas personales y desafíos relacionados con su salud mental, algo que abordó abiertamente. Por todos estos logros, su carrera fue seguida muy de cerca por sus fans, por lo que su muerte dejó a muchos desconsolados, recordando su gran legado en la música.

