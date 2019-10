Lali Espósito contó cómo la invitó a salir por primera vez su novio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de octubre de 2019 • 11:34

Lali Espósito pasó por Involucrados, el ciclo conducido por Mariano Iúdica y habló sobre los inicios de su noviazgo con Santiago Mocorrea. "Somos muy tranquilos, los dos muy trabajadores", señaló la cantante, que además dio detalles sobre la primera invitación que le hizo para salir.

Según contó Lali, él trabajaba en Pop Art y se conocieron en un show de Ricky Martin tres años atrás. En un lapso en el que ella se encontraba sola, Mocorrea se le acercó y la invitó a salir. "Yo a los dos minutos acepté", dijo Lali. "¡Dale, nos tomamos un vinito!", le respondió.

Además, Lali habló del buen momento que están pasando juntos. "Nunca pensé que me iba a enamorar", dijo durante el programa que va por América TV. "Estamos conviviendo en nuestra casa", añadió.

Durante la entrevista, los panelistas de magazine aprovecharon para preguntarle si estaban pensando en dar un paso más para formalizar la relación, pero Lali se mostró reticente. " No sé si me quiero casar, sueño con otras cosas como tener hijos en el futuro, pero hay algo con el casamiento que para mí no es tan especial", dijo. "No soy casamentera".

Como prueba de la estrecha relación que Lali mantiene con Mocorrea, durante su último viaje a Miami, Lali le dedicó una sensual foto a su pareja "Como te extraño, mi amor", escribió la cantante en Instagram, debajo de una foto en que se los ve abrazados.