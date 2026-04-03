Semana Santa en Netflix: las mejores películas y series para ver este fin de semana

Semana Santa se presenta como el escenario ideal para ponerle una pausa a la rutina. Más allá de su profundo valor religioso para muchos, estos días de descanso se transforman en la oportunidad perfecta para disfrutar de un merecido respiro laboral. Para la gran mayoría, el plan indiscutido es quedarse en casa, bajar las persianas y entregarse al placer de las maratones frente a Netflix.

En ese sentido es que se conoció cuál es el ranking de las series y películas más vistas en Argentina. Así, elegir qué ver no termine causándote dolor de cabeza.

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. El último gigante (2026)

Drama/Paternidad. Boris, un guía turístico, se reencuentra con su padre, quien lo abandonó hace más de 20 años. Con encuentros tensos, ambos exploran el duelo, el resentimiento y posiblemente el perdón. Duración: 1 h 42 min. Ver El último gigante.

El último gigante, tráiler

2. 40 acres (2024)

Ciencia ficción/Suspenso. Hailey Freeman y su familia son los últimos descendientes de granjeros afroamericanos que se establecieron en 1875 en las zonas rurales de Canadá tras la primera Guerra Civil. En un futuro diezmado por la hambruna, luchan por oponer su última resistencia a quienes pretenden arrebatarles su hogar. Duración: 1 h 53 min. Ver 40 acres.

40 acres, tráiler

3. Comer, rezar, ladrar (2026)

Comedia/Perros. Cinco excéntricos dueños de perros buscan ayuda para lidiar con sus amigos peludos. Tras probar de todo, se aferran a su última esperanza: un curso intensivo con Nodon, un carismático y celebérrimo adiestrador que vive en las montañas del Tirol. El peculiar grupo está formado por Úrsula, una política que detesta a los perros pero que adoptó a la testaruda Brenda para lavar su imagen; la cándida Babs y su indómito perrazo, Torsten; Ziggy y Helmut, una pareja mal avenida dueña de una yorkshire terrier llamada Gaga a la que tienen demasiado mimada; y, por último, pero no por ello menos importante, el introvertido Hakan, que desconfía de su insegura pastora belga, Roxy. Nodon intenta reconducir la situación con técnicas poco habituales, pero pronto queda claro que quienes realmente necesitan ayuda no son los perros, sino sus amos. Duración: 1 h 31 min. Ver Comer, rezar, ladrar.

Comer, rezar, ladrar, tráiler

4. Los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya – El inicio (2023)

Acción/Aventura. Seiya, un adolescente huérfano que vive en las calles y busca a su hermana desaparecida, descubre que es la única persona viva que puede proteger a una diosa reencarnada que fue enviada a velar por la humanidad. Duración: 1 h 52 min. Ver Los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya - El inicio.

Los Caballeros del Zodiaco Saint Seiya – El inicio, tráiler

5. 53 domingos (2026)

Drama/Familia. Al ver que su padre, de 86 años, comienza a mostrar un comportamiento muy extraño, tres hermanos se reúnen para determinar qué deben hacer. Mientras deciden si lo llevan a una residencia de mayores o si el anciano se va a vivir con alguno de ellos, la situación da un giro inesperado. De esta manera, lo que empieza como una educada reunión familiar se convierte en una divertida situación que se sale de control. Duración: 1 h 18 min. Ver 53 domingos.

53 domingos, tráiler oficial

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Besos, Kitty 3 (2026)

Comedia/Romance. Kitty Song Covey se aleja de la sombra de su hermana mayor para enfrentar el desafío más grande de su vida en Seúl: definir su propia identidad. Tras los giros sentimentales que la dejaron entre la espada y la pared, la joven se ve envuelta en un complejo e intenso cuadrado amoroso entre Dae, Min Ho y sus sentimientos por Yuri, mientras intenta descifrar nuevos secretos sobre el pasado de su madre en Corea. Duración: ocho episodios. Ver Besos, Kitty 3.

Besos, Kitty 3, tráiler

2. Harry Hole (2026)

Suspenso/Policíaco. Dos agentes de policía (y, supuestamente, colegas) se encuentran en extremos opuestos de la ley. Harry Hole es un detective de homicidios brillante cuyos problemas personales le atormentan. Se enfrenta con su viejo adversario Tom Waaler, un detective corrupto. Mientras se abren camino entre las difusas líneas de la ética del sistema de justicia penal, Harry debe hacer todo lo que esté en su mano para atrapar a un asesino en serie y presentar a Waaler ante la ley antes de que sea demasiado tarde. Duración: nueve episodios. Ver Harry Hole.

Harry Hole, tráiler oficial

3. Emergencia radioactiva (2026)

Basada en hechos reales/Drama. Basada en el accidente real del Cesio-137 ocurrido en Goiânia (Brasil) en 1987. La catástrofe comienza cuando se abre una máquina de radioterapia en un depósito de chatarra, que esparce el material radiactivo Cs-137 por toda Goiânia. Mientras el material cambia de manos, científicos y médicos inician una carrera contrarreloj para rastrear la contaminación y evitar que un desastre radiactivo se cobre innumerables vidas. Duración: seis episodios. Ver Emergencia radioactiva.

Emergencia radioactiva, tráiler

4. Algo terrible está a punto de suceder (2026)

Terror/Drama. En la víspera de su boda, una mujer viaja a la casa de la familia de su prometido, donde una serie de sucesos inquietantes comienzan a volverla paranoica. Duración: ocho episodios. Ver Algo terrible está a punto de suceder.

Algo terrible está por suceder, tráiler oficial

5. Interconectados (2025)

Drama. Cuatro extraños que viven en la ciudad de Nueva York intentan navegar sus vidas después de que cada uno experimenta una pérdida fundamental, el cual genera un efecto dominó que hace que sus historias se interconecten. Duración: ocho episodios. Ver Interconectados.