Así luce hoy el “bebé demonio” de La Pasión de Cristo
Tuvo una perturbadora interpretación en la película del 2004, que es recordada hasta hoy; su historia de vida y qué hizo desde entonces
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Davide Marotta, nacido en Nápoles, Italia, en 1962, consolidó una trayectoria actoral marcada por su singularidad física. A pesar de su estatura de 1.15 metros, derivada de la acondroplasia (enanismo), le permitió forjar una carrera impactante en el cine, especialmente en su país natal.
Pero la imagen que quedó grabada en la memoria colectiva fue gracias a su papel en la película La Pasión de Cristo (2004), de Mel Gibson, en la que encarnó al “bebé demonio” o “Anticristo niño”, una figura siniestra cargada por Satanás que simbolizaba una versión perversa de la Madona y el Niño. En ese entonces, Marotta tenía 42 años de edad.
Este filme, que narra las últimas 12 horas de la vida de Jesús, fue protagonizada por Jim Caviezel, Maia Morgenstern y Mónica Belucci, y se destacó por ser rodada en arameo, latín y hebreo, con subtítulos, para ofrecer una experiencia auténtica.
Con el uso de maquillaje protésico y una sonrisa macabra, el actor fue capaz de transmitir una sensación tenebrosa y profunda que marcó a generaciones, en especial a quienes vieron la película en la gran pantalla o simplemente cuando alguien la ve por primera vez.
Pero la carrera de Marotta es mucho más versátil que ese único e icónico papel, habiendo trabajado con algunos de los directores más destacados del cine italiano.
En la década de los 80, dejó su huella en el cine de terror en filmes como Phenomena, de Dario Argento, y Demonios 2; además, su talento para el drama y el surrealismo lo llevó a formar parte del elenco de Ginger y Fred, bajo la dirección de Federico Fellini.
En años recientes, Marotta ha mantenido su vigencia participando en la aclamada versión de Pinocho (2019) de Matteo Garrone en la que dio vida a tres personajes: Pepe Grillo, la marioneta Pantalone y un conejo.
Actualmente sigue activo en la industria del cine en producciones como: Santa Claus ‘Nzallanù 2.0 (2025), Il subaffitto (2024), Avanzers - Italian Super Heroes (2023), Anatar (2023), Cognati con la camicia (2023) y Amore postatomico (2022/2023).
Su capacidad para evocar emociones extremas a través de su expresión corporal confirma su dominio del arte actoral.
¿Dónde ver La Pasión de Cristo?
“Brutalidad. Sufrimiento. Sacrificio. Desde la traición hasta la crucifixión, las últimas horas de Jesucristo se desarrollan en este épico y emocional relato bíblico”, reza la sinopsis de la película, que puede verse en Netflix.
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