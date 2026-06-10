Lali Espósito reveló que su homenaje al Indio Solari se gestó tres meses antes de su muerte

La muerte del Indio Solari atravesó no solo a sus seres queridos y fanáticos, sino también a todos los artistas nacionales; y una de las estrellas de la música que decidió rendirle homenaje en sus dos shows en River Plate el pasado fin de semana fue Lali Espósito. La intérprete fusionó su canción “No me importa” con el mítico “Ji Ji Ji”. De esta forma, mientras las pantallas gigantes proyectaban imágenes del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, miles de personas se entregaron a un pogo multitudinario.

En diálogo con Intrusos (América TV), Lali reconoció que este homenaje no fue pensado al conocer la noticia del deceso del líder de los Redondos, sino que había sido pensado con tres meses de anticipación. “El Indio... lo vamos a extrañar. La verdad, te confieso, nosotros teníamos el arreglo musical hecho. Para nosotros terminó siendo un homenaje porque había partido el día anterior al concierto. Pero nosotros veníamos ensayando hace tres meses ese arreglo musical porque íbamos a hacerle de todos modos un homenaje a los Redondos y al Indio porque todos somos muy fans”, reconoció la joven.

Lali Espósito se convirtió en la segunda artista argentina en llenar un River (Fuente: Instagram/@lali)

“Y el día anterior al concierto se fue y nuestro arreglo estaba hecho, entonces fue muy loco. No es que lo preparáramos para eso. Me gusta contarlo porque es la verdad sobre cómo surgió ese homenaje. Así que fue el doble de emocionante”, remarcó, sobre la responsabilidad que fue para ella y todo su equipo salir al escenario a interpretar una de las canciones del Indio.

Por último, explicó que, al igual que su ídolo, ella considera que las personas que la siguen no solo la siguen por sus éxitos musicales, sino por sentirse atravesadas por un mismo sentimiento, y es por esto que todo su show buscó poder sensibilizar tanto a sus nuevos fans como a aquellos que la conocen desde sus primeras apariciones en televisión.

“Los que conocen mi historia, la conocen bien y sé que está ahí. Capaz escuchan mi música hace poco o algunos desde el principio, pero están ahí por algo que excede lo musical o por lo menos eso pienso yo. No es solo una canción o un disco que te gusta, sino que es un artista que te emociona de alguna manera o te atraviesa. Así que todo eso lo agradezco con todo el amor”, concluyó.

El día que el Indio Solari elogió a Lali Espósito

Aunque el Indio Solari y Lali Espósito llevaban adelante dos estilos musicales completamente distintos, una de las últimas veces que el legendario artista habló en público fue para elogiar el trabajo de la intérprete de 34 años. Todo ocurrió después de los shows en el Estadio Vélez Sarsfield de 2023, donde realizó un cover de la canción “Vencedores vencidos” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El día que El Indio Solari elogió a Lali Espósito como artista

“Esa muchachita que llena estadios, Lali. Le presenté atención en función de que cantó ‘Vencedores vencidos’ y encontré que había una artista también. Se nota que no es un producto de alguien que la promueve, sino que la piba vale artísticamente, aunque se dedique a un género diferente", señaló el también líder de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.