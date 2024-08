Lali Espósito y Peter Lanzani contaron detalles de cómo fue su historia de amor en la vida real: “Nos enamoramos”

Escuchar

El miércoles 28 de agosto de 2024 será un día que los fanáticos de Casi Ángeles, Floricienta, Rebelde Way, Chiquititas y Jugate conmigo recordarán para siempre. De la mano del canal de streaming Olga se realizó el Cris Morena Day, un evento para celebrar las tiras de la productora que contó con shows musicales y entrevistas a los actores. Dijeron presente desde Emilia Attias y Nicolás Vázquez, hasta Agustina Cherri, Felipe Colombo y Marcela Kloosterboer.

Sin dudas, uno de los mejores y más esperados momentos fue el reencuentro de Lali Espósito y Peter Lanzani. A casi 14 años del fin de Casi Ángeles, los actores rememoraron no solo la historia de amor de sus personajes Mar y Thiago, sino también su noviazgo en la vida real e hicieron delirar al público.

Hacia el final de la noche, y tal como estaba anunciado, Lali apareció en el escenario del Gran Rex, un símbolo de Cris Morena, e interpretó “Hay un lugar”, una de las canciones más icónicas de su personaje de Casi Ángeles. Luego bailó con Peter y acto seguido se sentó junto a él, Gimena Accardi, Nati Jota y Cris Morena en la mesa de streaming para comenzar la charla.

Como no podía ser de otra manera, Nati Jota le preguntó a Espósito y Lanzani lo que el público quería saber: “¿Qué piensan que pasa con Mar y Thiago?”. Luego de que el teatro estallara de emoción, agregó: “Porque es raro, parejas en novelas hubo un montón y Mar y Thiago... no se háblenlo”.

Con una gran complicidad con la cantante, el protagonista de Argentina 1985 respondió: “¿Puedo decir lo que opino? Para mí se pusieron una parrilla...”, en referencia a lo que creía que pudo haber pasado con la historia de sus personajes e hizo reír a todos.

Gime Accardi, Nati Jota, Cris Morena, Lali y Peter Lanzani en el Cris Morena Day (Foto: Captura de video / Olga)

Luego fue Lali quien reflexionó sobre el impacto que tuvo la pareja en la ficción. “Para mí creo que era muy genuino, más allá del chiste de que en la vida real nos enamoramos y fuimos nuestro amor un montón de tiempo en una edad re especial del amor también”, indicó.

“Casi tu primer amor”, le dijo Cris Morena a Lali. “El tuyo no sé”, le comentó a Peter y él rápidamente dijo “sí, por supuesto”.

Momentos después, y con el público expectante y entusiasmado, la intérprete de “Disciplina” se dirigió a su amigo y precisó: “Mar y Thiago -no sé si coincidís- pero me parece que había algo tan genuino en los personajes escritos, tan lindos, que no salía a nosotros con mucha facilidad ese encanto que tenía esa pareja y creo que traspasó la tele y bueno fijate vos, ¡70 años tenemos nosotros dos ahora y nos siguen queriendo!”.

Peter Lanzani y Lali Espósito se reencontraron en el Gran Rex (Foto: Instagram @olgaenvivo)

En este sentido, la artista aseguró que hasta el día de le preguntan por el actor. “Peter hace una película y por algún motivo yo estoy ahí mencionada; yo saco un tema y por algún motivo él está mencionado. A mí me da mucho orgullo, no es algo ni que me pesa, ni me jode ni nada. Todas las parejas que vinieron tuvieron que acostumbrarse. Peter es Peter”.

“Porque hablan de Mar y Thiago, pero también dicen ‘Laliter’”, comentó Nati Jota, en referencia al apodo que recibió la pareja en la vida real hace más de una década y que hasta el día de hoy resuena. “Es mucho Laliter la cosa, pero nos queremos mucho con Peter, es un orgullo”, aseveró la intérprete de “N5”.

Lali y Peter se mostraron muy cómplices y evidenciaron el genuino cariño que se tienen. Incluso el actor hasta le hizo “un tatuaje” en la mano con una lapicera. Es más, Cris Morena reveló: “Lali me prometió que si yo le compongo una canción la va a cantar”. Al escuchar esto, Lanzani no lo dudó y se sumó a la iniciativa: “¿Puedo yo también hacer una?”.

Los actores reflexionaron sobre el impacto que tuvo la pareja de Mar y Thiago (Foto: Captura de video / Olga)

Entre otras cosas, también comentaron sobre las historias de amor que se formaron en los pasillos de Telefe. “Éramos novios los que ya conocen”, aseguró Espósito y Lanzani la respaldó: “Nosotros éramos novios”.

Sin embargo, Cris Morena intervino y comentó que hubo algunos cambios de parejas también, pero Lali dejó entrever que a ella le “encantaba” eso: “Venía y te decía ‘¿con Peter están bien?’”. Ante esto, el actor acotó: “Era chusma”. No obstante, la productora explicó que los actores no podían confirmar sus relaciones en la vida real para que “no se quiebre la magia”.

Asimismo, los actores recordaron varias escenas de sus personajes en fotos, como así también el cumpleaños de 15 de Lali en el que Peter, como su novio, le entregó un ramo de rosas delante de todos los invitados.

