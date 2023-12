escuchar

El martes por la noche, los fanáticos de “laliter”, el apodo que supo tener la pareja que hace más de una década conformaron Lali Espósito y Peter Lanzani, recibieron una inesperada sorpresa. Después de años, los actores volvieron a trabajar juntos en un videoclip que dirigió la cantante junto a su primo, Lautaro Espósito.

En el video, protagonizaron una escena que hizo alusión a la serie The Bear (El Oso), de Star+, e hicieron que las redes sociales enloquecieran y se remontaran a las épocas en las que fueron pareja, tanto delante como detrás de las cámaras.

Los artistas eran unos niños cuando empezaron a trabajar juntos. Se conocieron en las grabaciones de Chiquititas en 2006, y así como sus personajes tuvieron una relación, ellos también comenzaron una historia de amor en la vida real. Al año siguiente se reencontraron en Casi Ángeles como Mar y Thiago y le dieron vida a una de las parejas de ficción más memorables de la televisión. Durante parte de la tira, Espósito y Lanzani también fueron pareja. Si bien el amor llegó a su fin, siempre dejaron en claro el gran cariño, respeto y orgullo que sienten el uno por el otro.

No obstante, en la última década no volvieron a trabajar en ningún proyecto juntos. Si bien sus fans siempre anhelaron un reencuentro laboral, lo cierto es que no había indicios de que eso sucediera. No obstante, todo cambió inesperadamente en las últimas horas, cuando la cantante estrenó en su canal de YouTube “Mi Fiesta (Baum Baum & Corazón Perdido)”, de la edición deluxe de su disco, Lali. El videoclip cuenta con las participaciones especiales de Peter Lanzani, Jesús Mosquera y la voz en off de Cande Vetrano.

Parte del clip transcurre en un local bailable. En un momento, cambia la locación a uno de los ingresos del establecimiento. Allí está Peter Lanzani con el pelo largo y barba, vestido con una remera blanca y un delantal negro, recostado sobre la pared y fumando un cigarrillo. Su papel hizo una clara alusión a Carmen ‘Carmy’ Berzatto, el personaje que interpreta Jeremy Allen White en la serie The Bear (El Oso).

La participación de Peter Lanzani hizo alusión a Carmy, el personaje de Jeremy Allen White en la serie El Oso (Foto: Captura de YouTube)

En la escena Lali sale del boliche, se encuentra con Peter y ambos mantienen una conversación con un cigarrillo de por medio. Él propone una reflexión sobre el vacío, uno de los temas abordados en el video, y ella lo escucha con atención. Finalmente, Lanzani le dice: “Andá, antes de que te descubran. Está por salir el sol”. Una frase que podría remontarse tranquilamente a una escena que compartieron en la cuarta temporada de la tira de Cris Morena.

Tras el intercambio, ella se retira y él entra al boliche a continuar con su trabajo. Pero en esa caminata Lali voltea la cabeza una última vez antes de reanudar su marcha. Esos breves minutos, sumados a las dos nuevas canciones, “Baum Baum” y “Corazón Perdido”, alcanzaron para que los fanáticos enloquecieran. “Lo fuerte que es ver después de años a Lali y Peter actuando juntos”; “Lali vio The Bear y lo puso a Peter como Carmy. Todo bien”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de X (nuevo Twitter).

Lanzani y Espósito volvieron a trabajar juntos después de 10 años (Foto: captura de YouTube)

“Lo mejor que le puede pasar a la industria argentina son Lali Esposito y Peter Lanzani actuando juntos. Volvamos a los valores tradicionales”, advirtió una persona y otras comentaron: “Acaban de salvar lo que queda del año”; “Hicieron cine”. Incluso también estuvieron aquellos que hicieron mención a la pareja. “Lali y Peter son nuestros La La Land”, en referencia a Mia y Sebastian, los personajes que interpretaron Emma Stone y Ryan Gosling en la multipremiada película, La La Land.