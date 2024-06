Lali se volvió a cruzar con una participante de Factor X y no se guardó nada: “Capaz no era el lugar”

Escuchar

Actualmente, Lali Espósito vive en Madrid con motivo de las grabaciones de Factor X (Telecinco), donde oficia como jurada junto a la compositora Vanesa Martín, el cantante Abraham Mateo y el músico Guillermo ‘Willy’ Bárcenas. Con el humor y la simpatía que la caracteriza, se ganó el cariño y el aprecio tanto del público como de muchos participantes. Sin embargo, hubo alguien con quien la buena energía no fluyó: Ayelén Alfonso, una joven oriunda de Paraguay que integra el equipo de Mateo.

Esta semana, la participante interpretó “Se fue” de Laura Pausini y Lali no se guardó nada en su devolución, tal y como lo hizo en las dos oportunidades anteriores. La acusó de irrespetuosa y cuestionó sus formas de comunicarse. “Viniste a un programa que es un talent show, que se trata de gente que canta y de cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión. Si eso te molesta, capaz, no era el lugar para que te presentes”, lanzó la intérprete de “Disciplina”.

Lali Espósito integra el jurado de Factor X de España (Foto: Instagram @lali)

Desde el primer momento, entre Ayelén y Lali se percibió una evidente tensión. En su primera presentación, la participante captó la atención de tres de los jurados, pero Espósito le pidió que cantara otro estilo y ahí empezaron las idas y vueltas que, también, se hicieron eco en las redes sociales. Tras un segundo encuentro, donde la cantante la elogió por su actuación, esta semana volvieron a encontrarse cara a cara. Tras destacar su look, la argentina dio una contundente devolución que dio mucho de que hablar.

“Yo siento que no te interesa para nada mi opinión, si no es algo que te haga sentir halagada, así que solo la voy a resumir en que coincido con Vane (Martín)”, sostuvo con firmeza la intérprete. “Todos pasamos adversidades. Cada uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo y el trabajo que le pone y estamos acá, siendo cuatro personas muy respetuosas, para decir lo que pensamos. Nada de lo que decimos es destructivo, me parece de hecho una falta de respeto que digas que somos personas destructivas cuando somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás”, continuó.

Vanesa Martín, Guillermo “Willy” Bárcenas, Abraham Mateo y Lali, los jurados de Factor X (Foto: Captura de video)

Al ver que la participante acercó el micrófono en pos de responder a las acusaciones, Lali le pidió que la dejara terminar. “Si simplemente no te gusta lo que opinamos, yo también respeto que a vos no te importe mi opinión o la de alguno de mis compañeros, pero quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show (programa de talentos), que se trata de gente que canta y de cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión. Si eso te molesta, capaz no era el lugar para que te presentes, y podés cantar y hacer una súper carrera igual. Eso es todo lo que pienso”, sentenció; en ese momento, en el estudio se hicieron eco los aplausos.

Ante los dichos de la artista, Alfonso replicó: “Bueno, yo no sé por qué te tomaste como aludida, yo le dije a Vane, pero...”. Sin embargo, Lali no estuvo tan de acuerdo: “Bueno, no te hagas la bo***a tampoco Aye”. Pero, la participante continuó y a modo de defenderse apuntó: “Las palabras concretas [de Vanesa] fueron que no soy una artista y que no merezco estar en Factor X, y además también dijo que está limpiando el pescado sucio. Y fue una falta de respeto para los demás participantes que estuvieron acá”. Ante eso, Martín se levantó de su asiento y la acusó de ser “soberbia”.

El mensaje que compartió Lali en las redes (Foto: X @lalioficial)

Tras el altercado y todas las repercusiones en redes sociales, Lali compartió un mensaje en X, que, según se pudo advertir, estaría relacionado con lo que sucedió en el programa: “¡Relajen amores! ¡Esto es un programa de televisión y cada uno se expresa como siente y quiere! Yo siempre digo lo que pienso con respeto, al igual que mis compañeros. Se puede ver en todos los que pasaron por ahí. Cada uno sabe y en la televisión se ve todo. ¡No pasa nada de nada!”.

“Gane quien gane, lo celebraremos como celebramos la oportunidad de disfrutar del talento de todos y de compartir esto con mis compañeros hermosos de jurado. Y festejaremos con quien se lleve el premio mayor en esta oportunidad. Nosotros acá estamos para aportar a quien lo quiera recibir y pasarla bien. ¡Nada más! Se viene la final loco. ¡Acá siempre con las mejores energías y amor!”, cerró Lali.

