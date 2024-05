Premios Gardel 2024: del piropo de Pedro Rosemblat a Lali al festejo “a lo Messi” de Luck Ra

Escuchar

El martes 28 de mayo, el Movistar Arena se vistió de gala para ofrecer de sede de los Premios Gardel 2024. Fue una noche de reencuentros, de alegrías y por sobre todo de mucha música. Miranda! -el grupo conformado por Juliana Gattas y Ale Sergi- y Lali Espósito fueron los grandes ganadores, al igual que Bizarrap, aunque el productor no estuvo presente en la ceremonia. Además, hubo presentaciones en vivo y destacados discursos.

Los grandes ganadores de la noche celebraron con todo y como no podía ser de otra manera lo compartieron en redes sociales. Pedro Rosemblat, acompañó a su novia Lali Espósito a la gala y fue su fan número uno. La artista se alzó con tres estatuillas y su pareja le dedicó una romántica publicación donde le dedicó todo su amor. Además, Luck Ra, quien se llevó el premio a Mejor canción de cuarteto por uno de los hits del momento “La morocha” tuvo un festejo “a lo Lionel Messi” que causó furor entre sus seguidores.

Lali Espósito se llevó tres estatuillas en los Premios Gardel 2024 Agustín Dusserre - Prensa Premios Gardel

Lali fue, indiscutidamente, una de las artistas más destacadas de los Premios Gardel 2024. Se llevó tres galardones: Mejor videoclip corto por “Quiénes son?”, tema en el que participó Moria Casán y también Mejor álbum de artista pop por su último disco, “Lali”. Además, hacia el final de la noche subió al escenario para recibir el premio a la canción del año por “Obsesión”. Pero, no solo llamó la atención por su osado look con transparencias, ni por sus premios, sino también por su poderosa performance de “Disciplina” y su contundente discurso.

Quien no pudo quitarle los ojos de encima en toda la velada fue su novio Pedro Rosemblat. Incluso hasta se besaron delante de las cámaras. Pero, eso no fue todo porque cuando finalizó la ceremonia, el conductor del streaming Gelatina, hizo una publicación en sus stories de Instagram donde le declaró no solo su amor, sino toda su admiración a su novia.

“Te amo Mariana. Sos la persona más espectacular que habita este planeta”, escribió Rosemblat. En el video, que estuvo musicalizada con“Disciplina”, se pudo ver a Lali con el premio en mano acompañada por su equipo y plenamente consciente de que su novio la estaba grabando.

Sin embargo, Espósito y Rosemblat no fueron los únicos que celebraron en las redes. Juan Facundo Almenara Ordóñez, conocido públicamente como Luck Ra quien, junto a Brian Joel Martignone, alias BM, ganó en la categoría de Canción de cuarteto por “La morocha”, tema que suena sin parar desde hace varios meses, también tuvo su festejo y en su caso fue al estilo “mundialista”.

Con Premio Gardel en mano, Luck Ra recreó la icónica foto de Leo Messi con la Copa del Mundo (Foto: Instagram @luckra)

El cordobés de 25 años no perdió la oportunidad de celebrar y decidió recrear una foto que dio la vuelta al mundo y tuvo casi 55 millones de Me Gusta. ¿De quién era la imagen original? De Lionel Messi, por supuesto.

Luck Ra ganó el Premio Gardel a la canción de cuarteto por "La morocha" (Foto: Instagram @luckra)

“’La morocha’ mejor canción de cuarteto del año. Los amo”, expresó Luck Ra en un posteo que compartió con sus casi dos millones de seguidores. La cuestión fueron las fotos que subió. Posó acostado en la cama y en una miró a la cámara y en la otra se mostró “dormido” abrazado al Premio Gardel. Además, agregó la imagen de Leo en la cual se inspiró.

El 20 de diciembre 2022, dos días después de ganar el Mundial de Qatar, Messi subió una foto durmiendo con la Copa del Mundo y como no podía ser de otra manera, revolucionó las redes sociales. Ahora Luck Ra tuvo su gran momento y lo celebró como un auténtico campeón.

