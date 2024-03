Escuchar

Lali Espósito y Pedro Rosemblat blanquearon su romance a través de las redes sociales y la pareja se mostró muy unida en sus publicaciones. La cantante y el conductor disfrutaron de unas relajantes vacaciones en Uruguay y, posteriormente, publicaron un álbum de fotos de una escapada. En las últimas horas, la intérprete de “Disciplina” volvió a utilizar este canal para revelar sus sentimientos por su pareja, al asegurar que siente algo por él que no sintió por nadie más.

Las románticas vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en la playa (Fuente: Instagram/@pedrorosemblat)

“Hasta acá las vacaciones”, escribió Pedro Rosemblat a través de su perfil de Instagram, donde acumuló más de 590 mil seguidores, junto a un álbum de fotos que detallaron una parte de la breve escapada que compartió la pareja. Lali no dudó en responder al gesto de su novio y respondió con un comentario: “Te amo mal, eh”.

Desde que blanquearon su relación, en medio de los rumores de romance, Lali Espósito y Pedro Rosemblat utilizaron las redes sociales para mostrar los momentos idóneos que pasaron juntos, desde sus vacaciones hasta fotos rutinarias. En las últimas horas, la cantante de fama internacional reveló qué sintió por su pareja que no había sentido antes por nadie más.

Lali compartió unas fotos de su escapada Instagram: lali

“Hasta entonces, yo solamente había compartido algunas cosas con algunos otros”, comenzó Espósito, en una publicación que compartió con sus más de 12 millones de admiradores en Instagram. Y expresó: “Hasta entonces, me había divertido o había sufrido los embates del amor ordinario, el drama de los días en los que uno plantea un proyecto compartido, un modo más económico y sustentable de enfrentar la vida en este mundo”.

Las románticas palabras de Lali a Pedro Rosemblat Instagram: lali

Para finalizar, la artista argentina publicó una serie de imágenes de selfies frente al espejo, al lado de una foto de un disco de Prince, y añadió: “Hasta entonces, había intentado con otros, pero nadie me había descubierto. Hasta tus ojos, que parecieron reconocer algo perdido y recobrado, nadie me había visto”. Unas románticas palabras que Lali Espósito le dedicó a Pedro Rosemblat, tras blanquear su relación hace pocas semanas.

El apoyo de Pedro Rosemblat a Lali Espósito con un toque de ironía

Luego del cruce entre Lali Espósito y el presidente de la Nación Javier Milei, Pedro Rosemblat decidió intervenir y le dedicó unas palabras de apoyo a su novia, que incluyeron un toque de ironía dirigido al líder de La Libertad Avanza.

Javier Milei descalificó a Lali Espósito como “Lali Depósito” en una entrevista, luego de que la cantante hiciera referencia a las críticas que recibe sobre que vive del Estado. Previamente, tras los resultados de las PASO 2023, la intérprete expresó su sensación sobre el partido del político: “Qué peligroso, qué triste”; un primer mensaje que desencadenaría el enfrentamiento indirecto posterior.

Así, Rosemblat decidió dedicarle un mensaje a Javier Milei: “Como ya saben, estoy de novio con ella. La amo y la admiro”, señaló, a través de su programa Gelatina. Y continuó: “Voy a intentar no descalificar y no ofender a nadie. Y no defenderla, porque está visto que no lo necesita porque se la banca sola. Lo primero que quiero decir es que a Milei lo entiendo. Javier, si estás mirando esto, te entiendo, hermano”.

“Yo también estoy obsesionado con Lali y hago las mismas boludeces que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan cualquier cosa y hablo de ella. Y, a ratos, es desesperante. Entiendo que, quizás, la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada y, por eso, tus obsesiones te sacuden mucho el avispero y eso, la verdad, se nota”, prosiguió.