escuchar

Aunque es muy cuidadoso con su vida personal, en su momento, Peter Lanzani fue noticia por sus únicos dos romances conocidos públicamente, el primero con Lali Espótiso y, más tarde, con Tini Stoessel. Es por eso que, en las últimas horas, sorprendió al blanquear que se encuentra nuevamente enamorado, en este caso, de una persona que no pertenece al medio artístico. El propio actor se ocupó de negar ciertos rumores sobre su situación sentimental para dar lugar al gran anuncio, que revolucionó a sus fans.

Peter Lanzani presume un extenso trayecto laboral, que comenzó con su protagónico en la tira juvenil Casi Ángeles (Telefe) y continuó con éxitos como El clan, Un gallo para esculapio, Maradona, Sueño bendito, El reino y Argentina, 1985, entre otras exitosas producciones que le dieron fama internacional. Actualmente, se encuentra frente a un gran desafío laboral al ser encargado de darle vida a Luca Prodan, en lo que será la biopic del líder de Sumo. Lo cierto es que el joven mostró una gran metamorfosis en su trabajo y eso lo consagró como uno de los actores argentinos más buscados del momento.

Peter Lanzani blanqueó su nuevo romance Steven Sierra - Netflix

Lo cierto es que, pese su gran popularidad, el actor de 33 años siempre buscó mantener con gran hermetismo lo que respecta a su vida personal, lo cual le resultó bastante complicado tiempo atrás debido a que mantuvo dos romances que fascinaron a sus fans, con Lali Espósito (con quien también eran pareja en la ficción, en Casi Ángeles) y, más tarde, con Tini Stoessel. Sin embargo, en los últimos años, este objetivo sí fue logrado, ya que no se tuvo ninguna información sobre la situación sentimental de Peter.

No fue hasta el pasado fin de semana que el actor decidió ponerle fin a los rumores que lo vinculaban con una joven platense y reveló que efectivamente se encuentra en pareja, pero con alguien que nada tiene que ver con el medio artístico. “¿Con una chica de La Plata? No, es mentira. Estoy en pareja, pero no con una chica de La Plata”, contó en diálogo con Implacables (El Nueve).

Reacio a dar detalles acerca de su nuevo vínculo, pero con una gran sonrisa en su rostro, Peter le limitó a responder de forma tajante las preguntas de la cronista, y reveló que no convive con la joven en cuestión y que su nuevo amor no pertenece al mundo artístico. En torno a su identidad, prefirió mantenerla en el anonimato.

Peter Lanzani y sus dos amores famosos

En medio de la gran explosión de popularidad que lograron con Casi Ángeles, Peter Lanzani y Lali Espósito llevaron su romance de ficción a la realidad, y por casi cuatro años fueron novios, convirtiéndose en una de las parejas icónicas del momento. En 2009, decidieron separarse y actualmente mantienen vínculo cercano, en el cual se siguen en sus carreras artísticas y se los puede ver en distintos eventos compartiendo algún momento de charla. Por este motivo, sus fans no pierden la esperanza de una segunda vuelta.

Lali Espósito y Peter Lanzani, en pleno romance, durante las grabaciones de Casi Ángeles

En 2013, el actor blanqueó su romance, con Tini Stoessel. La relación duró dos años, en los que los actores no dudaban en mostrarse juntos en diversos eventos. En 2015, decidieron ponerle fin a su vínculo. Los motivos de la separación nunca trascendieron. Desde entonces, la vida sentimental del actor se volvió una incógnita.

Tini Stoessel y Peter Lanzani estuvieron en pareja dos años Instagram

Por su parte, Lanzani no duda en expresar halagos hacia sus dos exparejas siempre que puede. “Fueron dos personas que me hicieron muy feliz y me formaron mucho como persona. Estoy muy agradecido de todas las vivencias que he pasado”, reconoció meses atrás en Corta por Lozano (Telefe), sobre Lali y Tini.