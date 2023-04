Lali Espósito le dedicó un tema a Moria Casán y las redes estallaron: “Lo más argentino que hay”

escuchar

Una vez más, Lali Espósito volvió a hacer de las suyas y el 13 de abril lanzó lo que prometió: su quinto álbum de estudio. Son 13 tracks, algunos ya escuchados previamente y otros nuevos. Particularmente, hubo uno que traía consigo una gran expectativa, puesto que fue ella quien lo anunció meses atrás, ya que era un homenaje a una de las figuras mediáticas más reconocidas del país: Moria Casán. “¿Quiénes son?”, ya está disponible y causó furor entre los fanáticos.

En noviembre de 2022 la cantante estuvo en el canal de YouTube Los Prieto Flores y reveló que en su nuevo disco tendría una canción dedicada a la exvedette.“La llamé, sabe todo. Porque sampleé... samplear, para los que no saben es agarrar un pedacito de algo que existe y usarlo en una canción. Y yo, de una entrevista que ella dio, donde está muy enojada y dice ´¿pero quiénes son?´ -por la gente que la critica-, y robé eso”, contó en ese momento.

"¿Quiénes son?", el nuevo tema de Lali dedicado a Moria Casán

Para Espósito, Casán es “una pionera”, porque “es de las que más habló de sexo y libertad en la televisión abierta de los ‘80 y ‘90.

“Pasó por todas, por la televisión machista asquerosa, donde tenían que estar en bolas paradas al lado del presentador y ella siempre se sublevaba contra eso, con todo su ‘coño’”, opinó la artista.

Lali Espósito contó que estrenará una canción en homenaje a Moria Casán (Foto: Instagram @lalioficial / @moria_laone)

Ahora, su nueva canción, “¿Quiénes son?”, ya está disponible y precisamente la primera voz que se escucha, que simula un mensaje de voz, es la de Moria.

“Alo, Lali querida. Ay si mi amor, pero honradísima. Placer, placer, placer, atravesar generaciones, estoy en calzoncillos, en medias, como no voy a estar en tu voz reina. Estoy en un museo y estoy viva. Sí mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral ‘¿quiénes son?’. Estas son las palabras que dice Moria en voz en off, como si fuera un mensaje de audio de WhastApp.

Las redes estallaron tras el estreno de "¿Quiénes son?" (Foto: Twitter @99casimiroo)

Los mejores memes de Lali y Moria tras el lanzamiento del tema (Foto: Twitter @braiespos)

A lo largo de la canción se escucha él ‘¿Quiénes son?’, de la propia voz de la exjurado de Bailando por un sueño. Sin embargo, ese no fue el único guiño a ‘La One’, porque en una parte de la letra, Lali dice su propia versión de una de sus frases más icónicas: “Qué se calle el decorado”.

Los memes de la canción de Lali y Moria (Foto: @UnReTuit)

"Samplear a Moria es lo más argentino que podés hacer", escribió una tuitera (Foto: Twitter @xiobpink)

En cuestión de horas el tema se volvió furor y los usuarios no tardaron en reaccionar en las redes. “Lali y Moria en veinte segundos demostraron ser de lo más icónico del país”; “Me parece alucinante el nuevo disco de Lali. Los detalles, las letras y la joyita de Moria, es arte y pop puro. ¡Qué bien sé elegir ídolas!”, escribieron algunos usuarios de Twitter, a lo que otros sumaron: “Lo que sirvió ‘¿Quiénes son?’, por favor, las dos personas más icónicas”; “Moria y Lali, el mejor crossover que vi en mi vida. En efecto, es cine”.

Incluso sumaron divertidos memes a sus comentarios con las frases: “Samplear a Moria es lo más argentino que pudo hacer”; “Amamos a las reinas de la Argentina” y “Se juntaron dos morochas. Tranquilamente, pueden dominar al mundo”.

El emotivo mensaje de Moria Casán a Lali Espósito (Foto: Twitter @Moria_Casan)

En tanto, tras el lanzamiento, la madre de Sofía Gala, le dedicó unas emotivas palabras en Twitter. “Ya Lali pariendo nuevo suceso y preguntando ‘¿Quiénes son?’, mi pregunta, cuasi filosófica, homenaje a mi persona, flipé. Love inmensa gladiadora”.

Qué dice la letra de ¿Quiénes son?

Aló, Lali querida

Ay, sí, mi amor, pero honradísima

Placer, placer, placer, atravesar generaciones

Estoy en calzoncillos, en medias

¿Cómo no voy a estar en tu voz reina?

Estoy en un museo y estoy viva

Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral

¿Quiénes son?

Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura como llorás (¿Quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿Quiénes son?)

Mienten, me impresiona mi impacto

Tan prendida que te quemo al tacto

Dientes, apretando los dientes

Estás porque estoy todo el día en tu mente

Talk, talk, talk, pura mie..., bebé

Yo, yo, yo, tiro flores, bebé

No, no, no tengo tiempo pa’ na’

Menos pa’ atajar tu agresividad (¿Quiénes son?)

Ni un “te odio”, ni un “te quiero”

Todo fakin’, yo lo veo

Si no sabes na’ de nada

Mejor Shhhh, shut the fuck up

Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura como llorás (¿Quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿Quiénes son?)

Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura como llorás (¿Quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿Quiénes son?)

Mi presente superando mi pasado

Mientras llevas todo el día ahí sentado, ¿Qué?

Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo

Que si a tantas me he besado

Talk, talk, talk, pura mie..., bebé

Yo, yo, yo, tiro flores, bebé

No, no, no tengo tiempo pa’ na’

Menos pa’ atajar tu agresividad (¿Quiénes son?)

Mi carácter cuestionado

Te quedaste en el pasado

Like pendientes, van colgados

Que se calle el decorado

Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura como llorás (¿Quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿Quiénes son?)

Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura como llorás (¿Quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿Quiénes son?)

LA NACION