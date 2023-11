escuchar

Este fin de semana, La Rambla del Golf de Montevideo vibró al ritmo de Lali Espósito, Abel Pintos, Coti Sorokin y Tiago PZK. Miles de personas dijeron presente en la tercera edición del festival America Rockstars que una vez más combinó lo mejor de la música con íntimas entrevistas a los artistas, lo que le permitió al público uruguayo conocer otra faceta de sus ídolos. Las condiciones climáticas acompañaron para que los fanáticos de la música disfrutaran de un evento único al aire libre, con variadas opciones gastronómicas, entretenidos juegos y una vista privilegiada al atardecer sobre el Río de la Plata. Fueron dos días a pura fiesta y emoción, con sorpresas y un reencuentro inesperado: Lali recibió a Cris Morena en el escenario y llevó a todos los fans de vuelta a su infancia.

Indiscutidamente, Lali fue la artista que mayor convocatoria tuvo. El sábado, ni bien abrieron las puertas, los más fanáticos corrieron a toda velocidad hacia la valla para tener el mejor lugar posible delante del escenario. A lo largo de la tarde empezaron a verse cada vez más outfits que demostraban el fanatismo por la ex Casi Ángeles: desde remeras estampadas, hasta gorras y camperas con la cara de la cantante pintada (incluso una de estas prendas terminó en manos de la propia artista). La emoción por su presencia se palpó en el aire, en las niñas pequeñas que se aferraban al deseo de llevarse una foto con ella. Y la espera, valió la pena.

Vestida con unos jeans brillosos y una remera de Madonna, la intérprete de “Disciplina” pasó por el Inspire Stage donde tuvo una entrevista mano a mano con Santiago del Moro mientras los fans emocionados, corrían de un lado al otro del predio, sin poder creer lo cerca que la tenían. La cantante habló de su arte, del gran momento que viven las mujeres en la música y hasta reflexionó sobre el secreto detrás de su energía: “la pasión”, aseguró. El festival logró conectar a los artistas con el público de una manera más personal y cercana.

Minutos antes de las 22.30 y ya con todas las miradas puestas en un solo lugar, Lali pisó el Music Stage e hizo vibrar a todo el predio con “Eclipse” en lo que, según anticipó, fue su último show de 2023. Emocionada por regresar a Uruguay y por despedirse, temporariamente, del escenario, la cantante compartió unas palabras con su público. “Una chica en la entrevista con Santi del Moro me preguntó: ‘¿cómo se hace para dedicarte a lo que te gusta?’. Dedicarte a lo que te gusta, no hay opción. Métanle a sus sueños. Suena re cliché, pero juro que es así. Yo salí de un lugar donde era impensado que yo estuviera un día frente a tanta gente cantando y nunca sentí que no iba a poder, al contrario. Es un poco de muchas cosas, pero el laburo y la esperanza de que te pase lo que deseas es único”, sostuvo.

Si bien el lugar se vino abajo cuando sonaron “¿Quiénes son?”, la canción que hizo en homenaje a Moria Casán, y “Ego”, que prácticamente ya es considerado un himno por los fans, hubo un momento particular que hizo delirar a todos y los remontó directamente a esas tardes frente al televisor de Floricienta y Casi Ángeles. Cerca del final del show, la cantante recibió a Cris Morena en el escenario y ambas se fundieron en un profundo y sentido abrazo que golpeó directo a la nostalgia de los fanáticos. Sin dudas una escena inesperada y completamente inolvidable.

Durante el segundo día, y con el atardecer de fondo, Coti Sorokin subió al Music Stage y con toda su experiencia y amplio repertorio, protagonizó uno de los mejores momentos musicales del America Rockstars. Minutos antes de dar su último show del año, el cantante dialogó con LA NACION sobre su presente artístico y cómo su música aún traspasa generaciones.

“Es algo que no es buscado, ocurre o no ocurre. Tengo el privilegio de que eso haya pasado y que mi música siga vigente en festivales muy jóvenes como estos, y por ahí poder tocar también en un teatro o en festivales gratuitos. Es algo que me encanta. Amo ser parte de ese cancionero que está instalado y que ya es parte un poco del inconsciente colectivo y que se va pasando de generación en generación”, reflexionó el cantante e hizo énfasis en lo que significa para él poder compartir un evento musical con otros artistas, algo en lo que varios cantantes coincidieron a lo largo del festival.

A puro rock, Sorokin hizo cantar a todo el público uruguayo que demostró saber sus canciones de memoria. Asimismo, los fans dieron cuenta de que están también al tanto de su vida privada. En un momento del show, el cantante invitó al “amor de su vida” al escenario y de la mano y con cómplices miradas, interpretó “Quiero verte” junto a Candelaria ‘Lelé' Tinelli.

El que hizo emocionar hasta las lágrimas al público fue Abel Pintos. Con la calidez de siempre, el domingo, antes de cantar, habló unos minutos con Santiago del Moro, sobre cómo vivía su primera experiencia en un festival en Montevideo. Además, reflexionó sobre su trabajo, su familia y sus proyectos para 2024. ¿Qué tiene en agenda? Llevar su música a otros países, desde Centroamérica para arriba también a Europa. Con su cercanía, su serenidad y todo su talento, el artista argentino hizo vibrar a La Rambla del Golf con sus hits de siempre: desde “No me olvides”, hasta “La llave” y una versión acústica de “Sin principio ni final” con un invitado especial, Agustín Casanova, quien también se presentó en el festival junto a Márama.

Los que también pasaron por el America Rockstars fueron Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi, mejor conocidos como los MYA. El sábado, tras bajar del escenario, el dúo conversó con LA NACION sobre el enorme cariño que recibió de parte del público uruguayo. “Siempre antes de subir a cualquier escenario hay una mezcla de emociones, un poco de adrenalina, de nervios y eso es lo que lo hace mágico y es nuestro momento favorito, sin dudas”, reflexionó Espíndola. A su vez, ambos anticiparon no solo que van a organizarse para volver a tocar en Uruguay, sino que también adelantaron que llegará nueva música y una colaboración con otro artista.

Este fin de semana, el America Rockstars culminó su tercera edición, en la cual nuevamente volvió recibir a un público muy diverso. Personas de todas las edades, familias, amigos y parejas que adaptaron el festival a su manera para vivir un fin de semana único. Algunos prefirieron quedarse en las vallas, otros recorrer el predio y participar de los juegos y otros tantos optaron por probar alguna de las opciones gastronómicas de los Food Trucks y degustarlas en algún espacio con sombra.

Por los escenarios pasaron artistas locales como Agustina Padilla, Matías Valdez y The La Planta, como así también personalidades argentinas como Milo J e Ignacio ‘Nacho’ Castañares y Lucila ‘La Tora’ Villar de Gran Hermano. Incluso, durante el festival, el vicepresidente ejecutivo de Broadcast & Studios para América Latina de Paramount, Darío Turovelzky, anunció que la nueva edición del reality llegará a la pantalla el lunes 11 de diciembre y que volverá a tener a Santiago del Moro en la conducción.

El encargado de cerrar el festival con broche de oro fue Tiago PZK, que llevó sus canciones a todo el público de Montevideo, que saltó y cantó hasta el final, después de dos días intensos de emociones, de unión entre el público y los artistas, y sobre todo, de mucha música.