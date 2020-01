Lanata sobre Fernández: "Pensar que Chirolita habla por sí mismo es un error"

Jorge Lanata opinó sobre la centralidad de Cristina Kirchner en el Gobierno: "Pensar que chirolita habla por sí mismo y no habla chasman, es un error" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de enero de 2020 • 17:12

El periodista Jorge Lanata reapareció públicamente luego de la operación a la que fue sometido en Nueva York por una fractura en una vértebra lumbar. En comunicación telefónica con Marcelo Longobardi y Diego Leuco, el conductor de Lanata Sin Filtro criticó las medidas que implementó el Gobierno durante su primer mes de gestión, calificó a Alberto Fernández de "chirolita" y aseguró que el exfiscal Alberto Nisman fue asesinado: "¿Cómo podemos discutir si se mató o no se mató?", se preguntó.

"A mí me encantaría decir que el plan económico de Fernández va a funcionar, pero no veo nada que vaya a funcionar", señaló el periodista y pronosticó que "en marzo Argentina va a estar bastante peor".

"Fíjate lo que está pasando en los últimos veinte días, cómo los tipos están avanzando cada vez más. Por ejemplo, lo de Capital", dijo Lanata en referencia a la reducción de los fondos de coparticipación para la ciudad de Buenos Aires que implementará Alberto Fernández. "Lo interesante es que los kirchneristas dicen lo que van a hacer y todos pensamos ´no, no lo van a hacer´, ¡y lo hacen!", exclamó.

Luego, señaló que la oposición debería reconsiderar el quorum que le otorgaron al Frente de Todos para que asuman sus legisladores y afirmó que "el kirchnerismo amaga y mira, cuando no pasa nada, avanza. Entonces, deberíamos hablar de nosotros, no del kirchnerismo ¿Qué hicimos nosotros para que todo esto no pase?".

Centralidad de Cristina

Consultado sobre la centralidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Gobierno, Lanata respondió: "¿Por qué no la va a tener? Es como que no nos queremos convencer. Hay algo en psicología que se llama disonancia cognitiva, que es cuando el hombre se niega a aceptar lo que ve. Y nosotros sufrimos un poco eso".

El fundador de Página 12 y Crítica de la Argentina consideró que "cada vez se ve más claro" que es la vicepresidenta la que toma las decisiones: "Pensar que Chirolita habla por sí mismo y no habla Chasman, es un error".

Nisman

En relación a las recientes declaraciones radiales del iraní Mohsen Rabbani, acusado por el atentado a la AMIA, que aseguró que el exfiscal Alberto Nisman fue asesinado, Lanata consideró: "¿Cómo podemos discutir si se mató o no se mató? Un tipo anuncia el viernes que va a dar una información que compromete seriamente al Gobierno. El sábado ´se mata´, ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando?" y afirmó que el anuncio del Gobierno de someter a examen el peritaje que hizo Gendarmería sobre la muerte del fiscal es "una intervención del Poder Ejecutivo en el Judicial, lisa y llanamente".