Larissa Riquelme, sobre la crisis en Paraguay: “Los sueños pueden detenerse por un momento, pero no tienen por qué terminar”

La crisis política y financiera en Paraguay alcanza niveles críticos tras la renuncia del presidente Santiago Peña, quien abandonó su cargo este jueves después del colapso de la entidad digital Ueno Bank. En medio de este escenario, la modelo y figura pública Larissa Riquelme compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde manifestó su respaldo a los empleados perjudicados por el cierre de la institución. Riquelme escribió: “Hoy mi corazón está con cada uno de mis compañeros y sus familias”. Según el relato de la modelo, el contacto con los trabajadores reveló una atmósfera cargada de angustia. “Escuchar sus voces quebrarse por la incertidumbre y la preocupación de no saber cómo seguir adelante realmente me destroza el alma”, apuntó.

El impacto del desplome financiero supera las fronteras paraguayas: la firma tecnológica Itti, perteneciente al Grupo Vázquez y proveedora de sistemas para el banco intervenido, notificó suspensiones laborales a su personal en la Argentina. Cerca de 940 trabajadores sufren en estos momentos la paralización de las operaciones. En un correo enviado a su plantilla, la empresa invocó situaciones de fuerza mayor para justificar la medida. Los empleados afectados quedaron sin cobro de haberes desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre. La compañía reconoció dificultades para afrontar los salarios de octubre y noviembre.

Larissa Riquelme se metió de lleno en el escándalo político y económico de Paraguay Captura Instagram (@larissariquelme)

La situación de inestabilidad provocó una ola de protestas en Asunción, donde manifestantes reclamaron la devolución de sus ahorros tras la intervención del Banco Central del Paraguay, organismo que detectó irregularidades en la solvencia del banco. La entidad contaba con depósitos por 850 millones de dólares y más de tres millones de clientes. Por su parte, la Cámara de Diputados rechazó la dimisión inicial de Peña y elevó el pedido de juicio político al Senado. El oficialismo colorado busca allanar el camino para la asunción del vicepresidente Pedro Alliana. La oposición denunció un posible pacto de impunidad, ya que la renuncia permitiría al mandatario obtener fueros como senador vitalicio.

El fiscal general Emiliano Rolón Fernández inició una denuncia penal contra Peña. La Unidad Especializada de Delitos Económicos indaga posibles responsabilidades del expresidente en el esquema de corrupción vinculado al Grupo Vázquez. El empresario Miguel Vázquez, dueño de la firma, mantuvo vínculos comerciales con el exmandatario hasta el año 2025. La oposición, encabezada por la diputada Rocío Vallejo, sostiene que el daño a la confianza pública resulta irreparable. La legisladora señaló: “Ya no se trata de dinero, se trata de confianza”.

La crisis de Ueno Bank provocó la renuncia de Santiago Peña Jorge Saenz - AP

En su mensaje, Riquelme apeló a la resiliencia ciudadana frente al caos. La modelo destacó su gratitud hacia quienes confiaron en los proyectos del grupo y subrayó la importancia de la fe en tiempos adversos. Ella sostuvo: “Los sueños pueden detenerse por un momento, pero no tienen por qué terminar”. Mientras tanto, los trabajadores de la empresa tecnológica esperan noticias sobre su futuro laboral.

La incertidumbre persiste tanto en el plano económico de las familias como en la estructura política del Estado paraguayo ante la inminente transición presidencial. Las fuerzas de seguridad vigilaron las recientes movilizaciones sociales en Asunción, donde la población exigió respuestas claras ante la pérdida del acceso a sus cuentas bancarias y fondos jubilatorios. El sistema político nacional atraviesa una prueba de fuego similar a los sucesos de 2012.