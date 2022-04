Las 20 películas ocultas de Netflix que reveló un tuitero y todo el mundo aplaude

Al momento de elegir qué ver en Netflix, se pierde más tiempo en la búsqueda que en lo que pueda durar el contenido elegido. Para evitarle a los usuarios pasar horas de indecisión y estrés, es que se crean imperdibles listas que buscan recopilar lo mejor -o más escondido- de la plataforma. Así, surgen listados que dividen a las series y películas por distintos rubros, actores, duración, premios o muchas categorizaciones más y alivianan la tarea de buscar algo interesante para ver.

Pero lo que ocurrió esta vez en Twitter fue un poco más allá. El gigante de streaming le da lugar no solo a mega producciones de Hollywood sino también a productores locales de países con buen cine pero que no logran una masividad por sí mismos. Película o serie que entra a Netflix, película o serie que gana un público jamás pensado. Así, Gonzalo Frías -@Gonzalo7movicio en Twitter- elaboró un hilo de películas escondidas de todos los países que están disponibles en la famosa plataforma.

1.El sol que abrasa (2019)

De origen taiwanés y multipremiada. Una apuesta muy interesante para los amantes del drama y crimen y los que buscan algo emotivo para descubrir. La película sigue la historia de una familia que intenta salir adelante después de que su hijo menor sea encarcelado.

El sol que abrasa logró convertirse en una joya perdida en Netflix

“Es un examen de conciencia familiar devastador. Batazo emocional”, la describió el tuitero. Con una duración de dos horas y 36 minutos, es un film que permite descubrir otra cultura desde un punto de vista poco frecuente en el cine internacional. | Ver El sol que abrasa

2.El ciudadano ilustre (2016)

Argentina y con Oscar Martínez como protagonista. La película sigue la historia de un célebre escritor argentino que triunfa en Europa y decide volver a su pueblo natal en Argentina para descubrir que las cosas son tal y como las recordaba.

El Ciudadano Ilustre - Trailer

“Genial cuestionamiento sobre los ídolos, la creación, las fuentes de inspiración”, resumió Frías. Una gran interpretación del actor que le valió el reconocimiento internacional como local. | Ver El ciudadano ilustre

3.Burning (2018)

Una producción coreana que logra ser un thriller cautivador e inquietante. La película tiene como protagonista a Jongsu, un aspirante a novelista que busca todo tipo de trabajos para poder sobrevivir. Un día, se cruza con una amiga de la infancia que le pide que cuide a su gato mientras está en África. A su regreso, y con una compañía nueva, el trío empezará a meterse de lleno en un mundo completamente peligroso.

Trailer de "Burning" - Fuente: YouTube

A medida que la trama avanza, la película se torna más cruda y compleja. Las personalidades de los protagonistas, el extraño e ilegal hobby de uno de ellos y las aspiraciones personales hacen de este un film para pocos. | Ver Burning

4.Midsommar (2019)

Del mismo director que Hereditary, Midsommar es una película que muestra un costado oscuro y perturbador en algo que, a simple vista, no parece serlo. “El terror se oculta a plena luz del día”, advierte el poster de un film que llegó para reivindicar a un género que hace tiempo no tenía apuestas como esta.

Trailer de Midsommar - Fuente: YouTube

La película sigue a un grupo de amigos que viaja a una región de Suecia para un extraño festival de verano que se celebra una vez cada 90 años. Una pareja en crisis, dos amigos dispuestos a todo por lograr sus objetivos y un grupo de personas extraño, secretos y un ritual hacen de este film una opción inquietante en lo visual y en la trama. | Ver Midsommar

5.Like Stars on Earth (2007)

Una película india que, según el tuitero que la dio a conocer, “debería exhibirse en colegios”. El film sigue a un pequeño niño con las rarezas que un joven en crecimiento está dispuesto a mostrar. Su actitud preocupa tanto a las autoridades del colegio como a sus propios padres hasta que un profesor de arte llega a su vida y todo cambia.

"Todos los chicos son especiales", indica el poster y advierte de qué hablará el film

Juntos, internarán buscar la verdadera identidad del pequeño Ishaan en una propuesta emotiva de dos horas 42 minutos con mucha valoración en su país y en todo el mundo. | Ver Like Stars on Earth

6.Dhanak -Rainbow- (2015)

Pari es amante del cine y junto a su hermano ciego Chotu emprenden un viaje único para conocer a su ídolo: la estrella de las películas Shah Ruks Khan. Pero el objetivo no es solo conocerlo sino pedirle ayuda para que el pequeño Chotu pueda operarse de la vista.

Una película emotiva con un gran mensaje

Oriunda del aclamado cine de Bollywood, llegó a Netflix para cautivar a un público reacio a este tipo de películas pero que encontró en Dhanak una historia emotiva y sensible para todo tipo de personas. | Ver Dhanak -Rainbow-

7.The Night Comes For Us

De Indonesia e ideal para los amantes de la acción extrema. “Sangrienta, ritmo inagotable, belleza de coreografías y gore glorioso”, así la describió Frías en su hilo viral. Ahora bien, la película tiene una historia que para quienes puedan soportar la violencia que presenta, es atrapante desde el primer minuto.

Solo para aquellos que disfrutan de una película cargada de violencia y acción

Ito siempre formó parte de una banda de narcotraficantes a quienes consideró su familia. Sin embargo, cuando el grupo se separa decide seguir su vida como sicario. Al intentar escapar de su pasado, decide perdonarle la vida a una pequeña y, sin saberlo, desata una guerra y una búsqueda implacable. | Ver The Night Comes For Us

8.On Body and Soul (2017)

Una apuesta húngara ganadora de varios premios que pasó desapercibida cuando llegó a la masividad. Una historia de amor surrealista e íntima que cautivó a todo aquel que se detuvó una hora 55 minutos a verla en Netflix.

"On Body and Soul"

Los protagonistas de esta historia son tímidos, algo retraídos y un tanto misteriosos. Se cruzan en la misma oficina y se ven todos los días pero parecen ser personas completamente desconocidas, salvo en sus sueños. | Ver On Body and Soul

9.Ex-Machina (2015)

Un clásico pero que pocos saben está en Netflix. Caleb tiene 24 años y trabaja en una empresa de Internet famosa y con preponderancia internacional. Él gana una competición y se le permite, como premio, pasar una semana en un retiro.

Trailer de Ex Machina

Allí se encontrará a Nathan, quien además es un hombre de peso en la compañía. Al llegar conocerá a la primera imitación humana de inteligencia artificial y poner a prueba todo lo conocido por el hombre además de adelantar un posible futuro para la humanidad. | Ver Ex-Machina

10.Lazzaro Felice (2018)

Una película italiana que critica a la sociedad. Bondad, aprovechamiento y crueldad puestas al desnudo en un atrapante film. Esta ficción sigue la historia de Lazzaro, un joven campesino de La Inviolata, una aldea alejada del mundo y controlada por Alfonsina de Luna.

Lazzaro Felice, trailer de la película italiana - Fuente: YouTube

Allí, los derechos no existen y los campesinos son tratados como si vivieran en sociedades de antaño. Lazzaro se hace amigo de Tancredi, el hijo de Alfonsina, conoce un mundo nuevo y lo lleva a ver una realidad que, hasta el momento, era desconocida para él. | Ver Lazzaro Felice

11.Mother! (2020)

Protagonizada por Jennifer Lawrence, Ed Harrisy Javier Bardem, sigue la historia de una pareja que se instala en una aislada mansión en medio del campo. Mientras que él busca inspiración para sus escritos, ella se encarga de reacondicionar semejante edificio.

Mother! - Trailer

Sin embargo, la irrupción de otra pareja convierte esta apuesta por una vida distinta en una serie de acontecimientos perturbadores, terroríficos y escalofriantes. | Ver Mother

12.Contratiempo (2017)

Un film español con Mario Casas como protagonista. Él encarna a Adrián Doria, un exitoso empresario que es acusado de un homicidio del cual se reconoce inocente. Para defenderse contrata a Virginia Goodman, la mejor preparadora de testigos del país.

Trailer de Contratiempo

Sin embargo, tras una noche entera de preparación, un nuevo testigo aparece para cambiar todo. Un final inesperado, un giro argumental que ninguno se hubiera imaginado y una película atrapante desde el comienzo. | Ver Contratiempo

13.Akira (1988)

Retrocedemos años en el tiempo para ver lo que muchos consideran “uno de los mejores anime de la historia”. “Sin Akira, no hay Matrix”, sostiene Frías en Twitter.

Akira (1988) tráiler

El film sigue a Tetsuo, un joven que sufrió una dura infancia y fue seleccionado como sujeto de pruebas para una una maquina destinada a crear habilidades psíquicas en las personas. Finalmente, la prueba tiene éxito pero él, en lugar de usarlo para los fines con los que fue creado, decide luchar contra el mundo que lo oprime. | Ver Akira

14.Una sombra en mi ojo (2022)

Estrenada hace muy poco, de origen danés y basada en hechos reales. La película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y narra la historia de algunos habitantes de Copenhague luego de que una bomba impacte en un colegio con miles de niños adentro.

Trailer de la película Una sombra en mi ojo

“Para apreciar la esperanza, empatía y humanidad en tiempos oscuros”, sintetixó el autor del hilo que puso a esta película a la vista en el catálogo de Netflix. | Ver Una sombra en mi ojo

15.Amanda Knox (2016)

El documental de caso que emocionó al mundo: el homicidio de Meredith Kercher en 2007 en Perugia, Italia. Amanda Knox es una joven norteamericana que se había radicado en Italia y compartía piso con Kercher, la joven que fue brutalmente asesinada en el departamento que compartían.

Amanda Knox, el documental sobre el asesinato de Meredith Kercher

El pueblo vivió su momento más oscuro, la familia de la británica asesinada recibió la noticia más triste y Knox y su pareja, Raffaele Sllecito, fueron acusados y condenados por la muerte de la joven de 21 años. Un documental con detalles del caso y declaraciones exclusivas recogidas en estos últimos diez años. | Ver Amanda Knox

16.Noche en el paraíso (2021)

Producida y filmada en Corea del Sur, muestra la historia de una guerra entre gángsters rivales con crudeza e intensidad que solo una película surcoreana puede presentar.

Un reflejo de la mafia surcoreana y la ruptura del tradicional estereotipo hollywoodense

Lejos de las clásicas epopeyas mafiosas de Hollywood, este film comienza un tanto lento pero termina convirtiéndose en una ficción atrapante y cautivante. | Ver Noche en el paraíso

17.Rush (2013)

Chris Hemsworth y Niki Lauda interpretan a los dos mejores pilotos de Fórmula 1 del momento. Su rivalidad, sin embargo, no se limita únicamente a la pista de carreras sino también fuera de ella. McLaren contra Ferrari, la disputa de dos grandes.

Trailer - Rush - Fuente: YouTube

Una biopic dirigida por Ron Howard y guionada por Peter Morgan que se mete en la parte más profunda de la ancestral competición deportiva del automovilismo. | Ver Rush

18.About Time (2013)

Una película británica para emocionarse y disfrutar desde que empieza hasta que termina. Domhnall Gleeson, Rachel McAdams y Bill Nighy junto a un gran elenco en un film de viajes en el tiempo con un gran contenido emotivo y profundo.

Un film imperdible para los amantes del cine británico, el romance y la familia

Tim Lake (Gleeson) descubre a los 21 que puede, al igual que todos los hombres de su familia, viajar en el tiempo. Con esa información, empezará a utilizar ese poder para cambiar algunos aspectos de su vida que no le gustan hasta que la conoce a Mary (McAdams) y se enamora. Un viaje en el tiempo borra el momento en el que se conocieron y él hará todo lo posible para que ella se vuelva a fijar en él. | Ver About Time

19.Big Fish and Begonia (2018)

Dentro del mundo que conocemos, existe otro mundo que el hombre nunca visitó. Allí, existen criaturas que controlan el tiempo, el cambio de estaciones, la marea y muchos otros eventos. La tradición de ese lugar es que, cada vez que uno cumple 16 años, se convierte en un delfín para explorar el mundo humano. Chun traspasa el milenario portal y se convierte en un delfín rojo que experimentará cómo vivir en un mundo completamente distinto con la ayuda de un joven que se convertirá en un gran amigo.

Una animación de origen chino ideal para ver en familia

Una película de animación china de fantasía única, con un mensaje para todas las edades y una puesta en escena con un especial cuidado por los colores. | Ver Big Fish and Begonia

20.El discípulo (2021)

Una cinta hindú de drama que sigue la historia de un joven cantante de 24 años. Él se prepara para una competencia vocal del estilo Khayal, una forma musical que lleva años de preparación. La búsqueda de la perfección, la obsesión por la perfección y la frustración de su familia juegan un papel muy importante en la vida de un joven que es empujado por el fracaso de su propio padre.

El discípulo, una película cautivante y escondida en el catálogo

Como si la premisa no fuera por demás interesante, hay un dato para los cinéfilos: su productor es Alfonso Cuarón, la mente detrás de la muy bien recibida película Roma. | Ver El discípulo