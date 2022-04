El increíble efecto que generó Casi feliz 2 a horas de su estreno en Netflix

Llegó el día más esperado por los fanáticos de Casi feliz: se acaba de estrenar su segunda temporada que tiene como protagonista a Sebastián Wainraich en la plataforma de Netflix, y las primeras reacciones fueron más que positivas.

La primera parte de la ficción tuvo su lanzamiento el 1 de mayo de 2020 y fue un éxito arrollador. Tal es así, que se mantuvo entre lo más visto de la plataforma de streaming en Argentina por varias semanas. Con ese escenario prometedor, la producción, al frente de Hernán Guerschuny, decidió llevar a cabo una nueva historia que se lanzó este 13 de abril.

La aclamada pieza audiovisual cuenta con el papel protagónico de Sebastián Wainraich, quien interpreta a Sebastián, un locutor de radio que se encuentra recién divorciado de su esposa, con la que tiene dos hijos en común: Miguel y Sofía.

El actor argentino, también guionista de la ficción, aseguró en una entrevista con LA NACION que varias de las situaciones de su personaje forman parte de su propia cotidianidad y pensamientos de vida. Además, la serie cuenta con la participación estelar de Natalie Pérez en el rol de Pilar, exesposa de Sebastián y una madre a todo terreno.

La excelente personificación de sus protagonistas, la fotografía y la originalidad de la producción hicieron que sus espectadores se compenetren rápidamente en la historia y así lo reflejaron en el estreno de la segunda temporada, con comentarios de todo tipo en las redes sociales.

Los espectadores se engancharon rápidamente con Casi feliz 2 Twitter

“No man, esperé más de un año para ver Casi feliz y me lo terminé en el día del estreno en 4 horas. Estoy que grito”, apuntó un fan emocionado. “¿Cómo se hace para no ver Casi feliz de un tirón? Voy por el capítulo cuatro y no tengo planes de frenarla, gran producto”, preguntó otro internauta que visualizó la mitad de la segunda temporada en muy poco tiempo.

Algunas de las reacciones por el estreno de la segunda temporada de Casi feliz Captura de Twitter

El primer producto salió en la plataforma con un total de 10 capítulos y, en esta oportunidad, con 8. “Flaco, hace tres horas que me estoy meando de risa por tu culpa. IMPERDIBLE”, expresó otro seguidor de la serie con gran entusiasmo y en alusión a Wainraich.

Algo que también se destacó fue la edición del proyecto. “La temporada es divertida y emotiva. La fotografía me encanta y amo los planos que utilizan”, remarcó otro usuaria.

Los usuarios contaron que vieron Casi feliz 2 en pocas horas Twitter

En esta segunda puesta, se buscó profundizar más en la vida de Sebastián y sus vínculos, como el que tiene con su exmujer -que se encuentra embarazada de otro hombre- , sus compañeros de trabajo en la radio, sus hijos -que ahora son adolescentes-, y otros familiares más. Sin embargo, la persona con la que se debe enfrentar en cada momento es con él mismo, y así es cómo se muestra, en cada escena, frustrado ante la famosa crisis de los cuarenta.

Entre los protagonistas de la serie, también se encuentran personajes del ambiente artístico argentino como Hugo Arana y Adriana Aizemberg, que interpretan a los padres del protagonista, Sofia Guerschuny (Melliza), Miguel Ángel Podestá (Mellizo), Benjamín Amadeo (León), Juan Minujín (Tomás), Rafael Ferro (Jesús), Carla Peterson (Eva), Julieta Díaz (Cecilia), Peto Menahem (Gastón), Pilar Gamboa (Érica), Adrián Suar (Jorge), Wos (Lucas), Dalia Gutmann (Romina), Gabriel Schultz (Gabriel), Leticia Siciliani (Jazmín), entre otros. Asimismo, en la segunda temporada se sumaron personajes reconocidos como el uruguayo Daniel Hendler, quien aporta un condimento especial a la historia.

Sebastián Wainraich y Natalie Pérez en una de las escenas de la segunda temporada de Casi Feliz Netflix

De esta forma, Casi feliz se suma a otra de las tantas series originales de Netflix producidas en la Argentina como Go! Vive a tu manera, Apache: la vida de Carlos Tevez, No hay tiempo para la vergüenza, Puerta 7, Fangio: el hombre que domaba las máquinas y Granizo.