Las desopilantes sugerencias de los usuarios para que Rodrigo De Paul tape el tatuaje que se hizo con el nombre de Tini

Este martes Rodrigo De Paul y Martina “Tini” Stoessel pusieron fin a la relación de un año. Mediante sus perfiles de Twitter anunciaron la triste ruptura que generó el lamento de las fans de la cantante, que desde un inicio apoyaron el romance y lo hicieron saber en todas las redes sociales. Sin embargo, una de las controversias que surgió fue en torno al tatuaje de De Paul, el cual estrenó en público el pasado fin de semana. A través de ese mismo canal, los usuarios se manifestaron en favor de que el futbolista se retire el tattoo que lleva en el abdomen inferior en honor a la artista.

Durante su gira por España, Tini tuvo que enfrentar diversos rumores sobre su alejamiento con De Paul. A pesar de mostrarse ante el público muy unido y en compañía constante, estas últimas semanas ambos decidieron evitar cualquier presencia en los medios y se llamaron al silencio. Recién el 1 de agosto confirmaron la decisión de seguir caminos distintos.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se separaron este 1 de agosoto (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Luego de la separación, en las redes estallaron los memes y comentarios divertidos en relación con el tatuaje que posee De Paul en el abdomen, el cual dice: “Tini” en letra cursiva. En un primer momento, se especuló que en verdad se leía “Time” (tiempo), pero más tarde fue desmentido por el propio Ángel de Brito en LAM (América), quien contó que hace cuatro meses el futbolista se inscribió allí el nombre de su ahora expareja.

Estallaron las redes con los memes sobre el tatuaje de Rodrigo De Paul (Fuente: Twitter)

“De Paul se borró el tatuaje que decía Camila y ahora se tendrá que borrar el tatuaje que dice TINI. Encima se lo hizo hace días”; “Aún no entienden que no deben tatuarse nada con sus parejas”; “Terminaron su relación y De Paul acomodó su tatuaje: ‘Daniel Agostini”; “¿Cómo transformar o camuflar el tatuaje de De Paul? ‘¿Tini pelusa?’” y “El tatuaje de De Paul decía ‘Tini’. La salida futbolera, que le propuso su tatuador, me parece acertada: ‘Platini’”, fueron algunos de los memes que surgieron luego de la separación del jugador albiceleste y la cantante.

Las redes estallaron con sugerencia para que De Paul cambie su tatuaje (Fuente: Twitter)

En tanto, el día que se confirmó el fin de la relación de ambos, De Brito explicó cuáles son los planes de Rodrigo en cuanto al tatuaje, luego de revelar la conversación que tuvo con él, antes del inicio de LAM. El pasado fin de semana, el futbolista dejó ver en una publicación de Instagram el diseño que se hizo en honor a la cantante. “Gracias Corea por el cariño”, escribió De Paul al despedirse de ese país, luego de que su equipo perdiera 3 a 2 el primer partido de la pretemporada contra Team K-League. Y en la tercera imagen del carrusel se le vio el torso desnudo con el nuevo tatuaje.

Las redes sociales estallaron de memes sobre el tatuaje de De Paul tras su separación de Martina Stoessel (Fuente: Twitter)

“Muchos dijeron ‘no dice Tini, dice time’. Bueno, no, no dice time, dice Tini, se lo pregunté al protagonista. Tienen el mismo sol que es anterior y luego apareció este. Se lo realizó hace cuatro meses, pero es la primera foto que lo agarran así”, explicó De Brito y resaltó que De Paul no tiene intención de momento de quitarse el tatuaje, ya que los dos justificaron que su alejamiento se debió a las constantes giras de Stoessel en Europa y Norteamérica.

En cuanto al fin de la relación, el conductor de LAM deslizó sobre su charla con Rodrigo De Paul: “Hay mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre, ni nada, pero la verdad que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones que dijeron y seguir cada uno por su lado’. Me agregó una frase que me llamó la atención, ‘y poder empezar desde otro lado’”.

