Los fans de Tini Stoessel notaron una similitud entre su separación de Rodrigo De Paul y la de Sebastián Yatra

Luego de un año de amor, Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul decidieron poner fin de su romance. A través de sus redes sociales, con un idéntico y escueto comunicado, informaron su decisión, sin ahondar en detalles acerca de los motivos que los llevaron a terminar su relación. La noticia sorprendió a sus fanáticos, mientras que otros tantos usuarios se posaron en el detalle de sus escritos y hallaron una similitud en otro importante anuncio que años atrás hizo la cantante argentina.

“Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, publicó Tini Stoessel en su cuenta de Twitter, y segundos más tarde, Rodrigo De Paul hizo lo propio con el mismo mensaje, con el cambio del nombre. De esta forma, anunciaron su separación y confirmaron los rumores que ya estaban circulando en los medios de comunicación.

El comunicado de Tini y De Paul que confirma su separación (Fuente: Twitter)

A finales del 2021, la -ahora- expareja blanqueó su romance tras la filtración de imágenes que los mostraban juntos en Ibiza, España, luego de meses de rumores que señalaban su vínculo. Desde entonces, se enfrentaron a diversas críticas debido a que se especuló que su romance habría comenzado cuando el jugador del seleccionado nacional aún estaba en pareja con Camila Homs, con quien tiene dos hijos en común. Por este motivo, los movimientos de ambos fueron rigurosamente observados, poniéndolos en el ojo de la tormenta frecuentemente.

A pesar de cierta mirada negativa, Rodrigo y Tini se mostraban muy compañeros y enamorados, dividieron sus tiempos y coordinaron sus responsabilidades laborales entre España y la Argentina para poder compartir momentos juntos. Recientemente, la cantante realizó una gira por Europa y el jugador la acompañó. Luego, comenzaron a resonar rumores de crisis, que su entornó negó y se terminaron el martes por la tarde con el anunci.

Tini y Rodrigo blanquearon su romance a principios del 2022 (Foto Instagram @tinistoessel)

Como suele suceder en estas situaciones, Twitter estalló con opiniones al respecto y los nombres de los protagonistas se volvieron tendencia. Mientras que algunos especularon acerca de los rumores de romance, otros tantos recordaron a Camila Homs. Pero otro grupo de usuarios hizo especial foco en las palabras que se utilizaron en el comunicado y hallaron la particular similitud con las que Tini y Sebastián Yatra usaron el 16 de mayo del 2020, al anunciar su separación.

“Hola. Queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño”, fue el comunicado en aquel entonces. Por supuesto, que los usuarios de Twitter no pasaron por alto el gran parecido entre esta publicación y la actual, que describieron como un “deja vú” de Tini al ponerle fin a sus relaciones.

Los usuarios de Twitter detectaron las similitudes de los comunicados de Tini Stoessel (Captura Twitter)

Por su parte, la artista argentina habló con Ángel de Brito quien el martes por la noche en LAM (América) reveló que, según las propias palabras de Tini, la relación no culminó por tercero en discordia. “Por más rumor que veas. Ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la situación adelante por todo lo que se viene”, aseguró en relación con la próxima gira que hará y esta sería un gran obstáculo para mantener el vínculo amoroso.

Ángel de Brito contó los motivos por los que Tini y De Paul se separaron

Y también, Rodrigo De Paul dialogó al respecto con el periodista, con una actitud distinta a la artista. “Hay mucho, mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre ni nada. La verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y cosas que dijeron y seguir cada uno por su lado”, fue el mensaje recibido por de Brito, quien indicó que le llamó la atención una frase del jugador, cuando indicó que quizás podían “empezar desde otro lado”, con una clara intención de retomar la relación.

