Qué dice la numerología sobre el futuro de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras su separación: “Va a haber un cambio”

Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron la ruptura de su relación este martes, a través de sus redes sociales. La cantante y el futbolista se separaron tras más de un año de romance, el cual salió a la luz a raíz de una foto de ambos en Ibiza, en abril de 2022, y posteriormente se confirmó. Tras el anuncio, la numeróloga Verónica “Pitty” Asad predijo cómo sería el futuro de ambos: “Va a haber un cambio”.

“Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación”, señaló la intérprete de “Miénteme” a través de su perfil de Twitter, este martes pasadas las 19.30 horas. Y agregó: “Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona a la que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”.

El comunicado de Tini y De Paul que confirma su separación (Fuente: Twitter)

En agosto de 2022, previo a la consagración de Argentina como campeón del mundo en Qatar, Pitty, la numeróloga, anticipó que la Triple T y el futbolista se separarían en un futuro. “Creo que a Tini le viene un cambio muy importante en los afectos en un tiempo, en unos meses, después del Mundial”, señaló en LAM (América TV).

Tras el anuncio de la ruptura, la numeróloga reveló cómo cree que avanzará cada uno, en diálogo con Ángel de Brito. “En esto, puede haber una vuelta, pero es una pareja que es muy pasional y que están para aprender, compartir y disfrutar”, señaló. Y siguió: “Me parece que los caminos son completamente diferentes. Son muy jóvenes y está buenísimo que se puedan encontrar y disfrutar la vida”.

Pitty, la numeróloga, vaticinó cómo será el futuro de Tini y De Paul

En tanto, advirtió: “No creo que sea una pareja que pueda funcionar, porque son dos líderes y a ella la veo como en otro proyecto de vida, como una persona mucho más estructurada”. Sobre la situación sentimental futura de Tini, vaticinó: “Va a haber otras situaciones, donde ella se va a liberar un montón. Lleva muchos años de ser soldado, del servicio a la gente, a su talento, y a veces uno se hace preso de eso”.

Y concluyó: “Me parece que es un momento para disfrutar la vida y el amor ese es divino. Tiene que amar en libertad también, porque me parece que va a haber un cambio en su cabeza”.

Los motivos que desencadenaron la ruptura

Luego del anuncio de la ruptura entre De Paul y Tini, Ángel de Brito reveló que la artista se comunicó con él en tres ocasiones, entre el 31 de julio y el 1° de agosto. “Me llamó tipo 22.30, hablamos largo y tendido, y hoy [por el martes] me llamó de vuelta. Volvimos a charlar, porque ella lo quería anunciar de la mejor manera”, señaló el conductor de LAM.

Ángel de Brito contó los motivos por los que Tini y De Paul se separaron

Y contó: “Algo que puntualizó Tini es que no hay terceros en discordia: ‘Por más rumor que veas, ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicado llevar la situación adelante por todo lo que se viene’”.

El periodista cerró: “Ella me dijo que se piensa quedar en Madrid porque tiene que terminar la gira. Después, tiene Miami, Puerto Rico, que tiene que grabar un video, y después vuelve a Estados Unidos para seguir con la gira allá”. Y añadió: “Los dos sentían que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera”.

