La verdad sobre el tatuaje de Rodrigo De Paul en su ombligo: qué dice y cuándo se lo hizo

Mediante un comunicado a través de Twitter, el futbolista Rodrigo De Paul y la cantante Tini Stoessel dieron por finalizada su relación amorosa. Hace pocos días, en una publicación de él, se vio un tatuaje en su ombligo, el cual llamó la atención de todos por la tipografía difícil de leer; sin embargo, Ángel de Brito contó la verdad alrededor de esta historia.

El periodista de espectáculos reveló las diferentes charlas íntimas que tuvo con la cantante pop durante este difícil momento personal, antes de hacer el anuncio oficial de su separación. “’Te voy a dar la primicia a vos porque fuiste siguiendo todo el romance como fue y nunca contando cosas que no eran’”, contó.

“‘No hay terceros en discordia, por más rumor que haya. Ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo’. No fue por un cuerno, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. ‘Solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la relación adelante por todo lo que se viene’. Más allá del amor, más allá del cariño. No sé, por ahí me da la sensación de que por ahí recaen”, continuó con el relato De Brito.

Ángel de Brito aseguró que el tatuaje de Rodrigo De Paul es el nombre de su expareja, Tini Stoessel

La cantante, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos, tiene que volver a Madrid a terminar la gira de conciertos que comenzó este año. Entre tantos viajes que tienen programados, “los dos sentían que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera”. Pero en el mismo programa, Ángel de Brito contó lo que le escribió Rodrigo De Paul, en concordancia a lo que manifestó su expareja.

“‘Hola, Ángel, querido. Un poco lo que te dijo Tini. Hay mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre, ni nada, pero la verdad que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones que dijeron y seguir cada uno por su lado’. Me agregó una frase que me llamó la atención, ‘y poder empezar desde otro lado’”, relató.

El tatuaje que lució Rodrigo De Paul en honor a Tini Instagram: rodridepaul

Hace dos días, el futbolista dejó ver en una publicación de Instagram el tatuaje que se hizo en honor a la cantante. “Gracias Corea por el cariño”, escribió De Paul al despedirse de ese país, luego de que su equipo perdiera 3 a 2 el primer partido de la pretemporada contra Team K-League. Y en la tercera imagen del carrusel se le vio el torso desnudo con el nuevo tatoo.

Entonces, Ángel de Brito aprovechó la oportunidad para consultarle sobre el tatuaje en el abdomen que causó debate en las redes sociales por saber de qué palabra se trataba.

El tatuaje de Rodrigo De Paul dice "Tini" Instagram: @rodrigodepaul

“Hablé del tatuaje también. Esta semana trascendió que Rodrigo De Paul se había tatuado el nombre de Tini arriba de su ombligo. Muchos dijeron ‘no dice Tini, dice time’ (de tiempo en inglés). Bueno, no, no dice time, dice Tini, se lo pregunté al protagonista. Tienen el mismo sol que es anterior y luego apareció este. Se lo realizó hace cuatro meses, pero es la primera foto que lo agarran así”. El periodista aclaró que el futbolista no tiene intenciones por el momento de taparse el tatuaje.

Por último, Ángel de Brito dio su opinión con respecto al futuro de esta expareja. “Yo veo como dos situaciones un poco distintas. Tini como más firme y Rodrigo con ganas de remontar, por ahí se da”, concluyó.

