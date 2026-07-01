Las exclusivas vacaciones de Valeria Mazza en Turquía junto a su familia: “Celebrando la vida”

Valeria Mazza volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir imágenes de las vacaciones que disfrutó junto a su familia. La modelo, muy activa en las redes sociales, mostró algunos de los momentos más destacados de su paso por Turquía, un destino que sorprendió por sus paisajes y experiencias, y que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores.

“Celebrando la vida con familia y amigos”, escribió para resumir las vacaciones que disfruta en Turquía junto a su círculo más cercano. Durante la estadía, ecorrió las calles de Estambul y compartió distintos momentos con su esposo, Alejandro Gravier, sus cuatro hijos —Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína— y un grupo de amigos que los acompañó en el viaje.

La modelo compartió la intimidad de su viaje familiar a Turquía (Foto: Instagram: @valeriamazzaok)

Las postales también dejaron ver que gran parte de la experiencia transcurre a bordo de un velero que navega por el mar turco. Allí, la modelo compartió escenas de la intimidad familiar, desde desayunos y mates al atardecer hasta extensas jornadas de navegación, aprovechando el clima cálido y los paisajes característicos de la temporada de verano.

Valeria Mazza compartió detalles de su viaje por Turquía junto a su familia y causó furor

Entre las imágenes que compartió, en una particular se mostró relajada sobre la cubierta del velero, disfrutando del sol y del paisaje que ofrece el mar turco.

Tardes de sol, paseos en velero y momentos familiares: todos los detalles sobre el viaje de Valeria Mazza (Foto: Instagram: @valeriamazzaok)

En otras postales dejó ver su costado más activo al realizar una rutina de entrenamiento al aire libre, combinando descanso con ejercicio durante las vacaciones.

Valeria Mazza compartió detalles de su viaje por Turquía junto a su familia y causó furor

Las publicaciones también reflejan el fuerte protagonismo de su familia a lo largo del viaje. Uno de los videos que más llamó la atención muestra a uno de sus hijos practicando esquí acuático, mientras que en otra de las fotografías se puede ver a todo el grupo durante una salida nocturna. Las imágenes transmiten la complicidad y el buen momento que compartieron durante su descanso.

La modelo viajó junto a su familia y un grupo de amigos cercanos (Foto: Instagram: @valeriamazzaok)

Además de la navegación, el itinerario incluyó recorridos por playas, reuniones con amigos y cenas al aire libre en distintos rincones de Estambul. De esta manera, la modelo y su familia aprovecharon la oportunidad para poner en pausa sus compromisos cotidianos y disfrutar de unos días de descanso, rodeados de paisajes únicos y de sus seres queridos.

Las fotos de las vacaciones de Valeria Mazza causaron furor en las redes (Foto: Instagram: @valeriamazzaok)

Las reacciones en las redes al viaje de Valeria Mazza

Como era de esperarse, el posteo no pasó desapercibido entre los usuarios, que le dejaron mensajes de cariño por el especial momento familiar que compartió la modelo.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer (Captura: Instagram: @valeriamazzaok)

“Qué buen viaje”; “Hermosa, como siempre”; “La mujer más hermosa desde que tengo memoria, ¡Te admiraba y te admiro! Bella” y “¡Muy bonita, como siempre! Hermoso ese disfrute”, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas.