La periodista advirtió sobre el posible DNU presidencial que habilitaría a todos a poder utilizar los servicios de las obras sociales y prepagas.

La periodista Lana Montalban , que hace años vive en Miami , Estados Unidos , realizó un vivo desde el comedor de su casa y alertó a la sociedad argentina a través la red social Periscope . "Se están robando el país. Se quieren quedar con todo", sostuvo preocupada.

Es que este jueves comenzó a correr el rumor de un posible Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar de "interés público todos los recursos sanitarios de la Argentina". El mismo habilitaría a que todas las obras sociales y prepagas atiendan a quienes no son socios. Esta información corrió rápido en las redes sociales y generó pánico e indignación en muchos usuarios y a su vez aceptación en muchos otros.

La pandemia del coronavirus y el miedo a un colapso en el debilitado sistema de salud parecen ser la razón por la cual el actual ministro de salud Ginés González García piensa activar esta medida. La idea es que los servicios de todas las prepagas sirvan también para atender y contener a cualquier persona que los necesite. Luego de una jornada de marchas y contramarchas, en la que recibió duras críticas de las empresas del sector, el gobierno de Alberto Fernández le bajó el tono y congeló la redacción del decreto .

Ante la primera noticia, Montalban muy enojada sostuvo: "Les venimos advirtiendo que venían por todo, que se iban a adueñar del país. Que volvían peores. Que se querían convertir en Venezuela. Aprovechándose de esta pandemia, están yendo por todo".

En ese mismo vivo, la comunicadora leyó una nota de un diario argentino en el que informan de esta medida y luego reprodujo un audio de Jorge Aufiero , dueño de Medicus , una de las empresas prepagas más importantes del país. En el mismo, él se muestra preocupado sobre esta resolución.

"Hagan algo, ¡muévanse! Sé que no pueden salir y con eso especulan esta banda de delincuentes, pero pónganse máscaras, corten una botella de gaseosa grande y háganse una máscara y salgan a la calle . Empiecen con las ollas, no se dejen avasallar que esto no tiene vuelta atrás, señores", sostuvo la periodista.

Cabe destacar que Argentina se encuentra en aislamiento social obligatorio desde el 20 de marzo y quienes salgan de sus casas para algo más que comprar comida o medicamentos deberán asumir consecuencias legales.

En el video, la periodista se refirió a sus años en Miami, a su antiguo barrio Adrogué, a su familia y, en el medio de mucha emoción, cerró con impactantes palabras. "Yo vivo en Miami, este no es mi papel ni mi rol. Me meto porque en algún lugar de mi corazón está la Argentina, está Adrogué, el barrio en el que nací y porque es el país en donde nació mi hija. Les pido perdón por este exabrupto de emoción", sostuvo entre llanto y agregó: " Pero tienen que salvar a la república ".

Días atrás, la periodista había arengado una iniciativa en contra de las medidas que está tomando el gobierno respecto, no solo al aislamiento, sino también a la cantidad de muertos por el Covid-19. En esa ocasión, Jorge Rial le dedicó fuertes palabras desde su programa Intrusos .

"Me gustaría que la repudiemos públicamente, que no le demos bola. Lo que está haciendo, la verdad, es grave. Armar algo paralelo, sin chequear, es sembrar caos. No se sumen, no está bien y no es ético", lanzó Rial refiriéndose a la iniciativa de la periodista de llamar a hospitales de forma autónoma y contar los "verdaderos fallecidos por el coronavirus" ya que, según ella, las cifras oficiales mienten.

A estas declaraciones, Lana respondió desde su cuenta de Twitter personal y trató a Rial de persona que "hace años vive de arruinar vidas ajenas y de pauta del estado".