El creador de Bebé reno quedó involucrado en un escándalo con una actriz que hizo el casting para la serie

Desde su estreno, Bebé reno (Baby Reindeer, por su título en inglés) se convirtió en una de las series más impactantes y atrapantes de Netflix; todo esto teniendo en cuenta que la historia se centra en lo que le sucedió a Richard Gadd, actor principal y su propio guionista.

La serie se volvió mega viral en cuestión de días y despertó todo tipo de rumores acerca de su creación, las personas reales que se ven reflejadas en ella y los escalofriantes acontecimientos vividos por el creador. En esa misma línea, esta semana salió a la luz una nueva controversia que puso en el ojo de la tormenta a Richard Gadd, creador y protagonista de la historia.

Los productores de Clerkenwell Films, la productora que estuvo detrás de la realización de la ficción, se alertaron cuando descubrieron que una actriz que audicionó para uno de los roles había salido con el protagonista de la misma. Se trata de Reece Lyons, quien tuvo al menos cuatro encuentros con el creador antes de hacer el casting para interpretar el rol de Teri, la novia trans del personaje principal.

Sobre esto, la actriz salió a exponer a Gadd en un hilo en sus redes sociales, dijo que no le cree que sea víctima de abuso, pero admitió que estaba “dolida” porque el actor “combinó una oportunidad de trabajo con una dinámica de citas”. “Si bien reconozco que me lastimó, también entiendo que no hubo ninguna intención consciente de hacerlo. Y si bien esta comprensión de ninguna manera excusa o resta valor al impacto que su comportamiento tuvo en mí, me di cuenta de que cuanto más me aferraba al dolor de lo que él me hizo, fui yo quien me lastimé a mí misma”, redactó en su cuenta de X.

La productora tomó en cuenta la declaración de la joven actriz y puso en la mira la continuidad del humorista en la serie por un conflicto de intereses. Sin embargo, concluyeron en que no se lo vinculó durante el casting con Lyons y que no había expresado nada para que fuera ella la asignada al rol. Finalmente, la elegida para el papel fue Nava Mau.

Bebé Reno se estrenó casi en secreto en Netflix y, en pocos días, llegó a encabezar el ranking de lo más visto en el país. Considerando la ausencia de figuras, de un gancho contundente en su venta o siquiera de un título descifrable, su ascenso se debe al boca a boca, desencadenado por sus propios méritos.

En Gran Bretaña, su lugar de origen, también fue un fenómeno viral, aunque allí contaba con un respaldo mayor por estar basada en la obra unipersonal del cómico Richard Gadd, que fue un éxito de público en el off-West End (el equivalente británico al Off-Broadway), e incluso, en 2020, recibió el prestigioso premio Oliver, entregado cada año a lo mejor del teatro londinense.

El furor por la miniserie desencadenó varias polémicas relacionadas con la historia real de cada uno de los personajes, desde una investigación por el hostigamiento de los fanáticos, hasta una puesta en duda sobre las vivencias de Richard Gadd.

