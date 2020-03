Coronavirus: las restricciones en la Argentina, día por día

Las restricciones son clave para evitar la propagación del coronavirus Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez / LA NACION

12 de marzo de 2020 • 17:16

Con el avance del coronavirus en el mundo y el registro de los primeros casos en la Argentina, rigen nuevas restricciones en nuestro país para evitar la propagación de la enfermedad.

En primer lugar, deberán realizar cuarentena obligatoria los argentinos que regresen de los países con mayor circulación del virus: China, Italia, Irán, Corea del Sur, Francia, España, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Japón, Noruega, Holanda, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Austria, República Checa, Islandia, Portugal, Finlandia, Eslovenia, Irlanda y Polonia.

Se dispuso además un nuevo protocolo de ingreso para los turistas de los países donde ya circula la enfermedad. Los que pretendan viajar a la Argentina tendrán que sacar una visa sanitaria y también estarán obligados a pasar 14 días en aislamiento . Por otra parte, se canceló el otorgamiento de visas a los ciudadanos extranjeros provenientes de los países más afectados.

Para las personas mayores de 65 años , se recomienda que cumplan un aislamiento social y no concurrir a lugares públicos, en lo posible, no ir al cine ni al teatro, tener un cuidado especial en los geriátricos, procurar que las personas con síntomas no vayan a los centros geriátricos y aplicarse la vacuna antigripal.

En caso de presentar síntomas, la Ciudad solicita que los porteños se comuniquen con la línea 107 (SAME) para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios.

Entre las medidas de prevención, también se decidió suspender o posponer diferentes eventos que estaban programados anteriormente.

Clases

Jujuy y Misiones decidieron suspender las clases por 15 días y no podrán concurrir a las escuelas alumnos ni docentes.

Espectáculos deportivos

La decisión de que todos los partidos del fútbol argentino se disputen sin público se sumó a la suspensión de espectáculos deportivos durante marzo. Entre las competencias afectadas se encuentran el Sudamericano de Natación, la Copa del Mundo de Espada, el Grand Prix de Atletismo y el Preolímpico de Boxeo. También se canceló la carrera de Unicef, prevista para el 15 de marzo.

El 26 de marzo debían disputarse las Eliminatorias en la Argentina, pero todo el cronograma de fechas quedó cancelado.

Viajes

Aerolíneas Argentinas canceló vuelos a Miami, Orlando y Roma . En el caso de Roma, se suspendieron los vuelos del 18 al 22 de marzo y 4, 6, 10, 12, 19 y 26 de abril. Para Miami se cancelaron los viajes del 18 y 26 de marzo y para Orlando quedó sin efecto el vuelo del 26 de marzo.

Latam Argentina informó que suspendió hasta el 16 próximo inclusive, los vuelos entre Buenos aires y Miami por la propagación del virus y se incluyó a Estados Unidos como país de riesgo en la Argentina.

Alitalia también canceló los vuelos programados para el 13, 17, 23 y 25 del actual mes por las bajas reservas.

Museos

El Malba decidió cerrar el museo y sus exposiciones hasta el 25 de marzo

Eventos culturales

También suspendieron la " Feria Leer. Literatura en el Río" que debía realizarse el próximo fin de semana en San Isidro, en el Centro Municipal de Exposiciones.

A ese encuentro se sumó Masticar , el evento gastronómico que decidió postergar su edición 2020, prevista para el 2 y 5 de abril. Lo mismo sucedió con ArteBA , la feria de arte contemporáneo, que pospuso la edición 2020 "hasta nuevo aviso".

Recitales

El festival Lollapalooza, que iba a realizarse los días 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, quedó cancelado.

Soda Stereo reprogramó los shows del 21 y 22 de marzo en el Campo Argentino de Polo y se aguardan las nuevas fechas.